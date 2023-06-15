Грета Тунберг посміялася з ООН за бездіяльність після підриву Каховської ГЕС

Екоактивістка підкреслила, що відповідальність щодо привернення уваги до катастрофи на Каховській ГЕС лежить не на українцях.

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Грета Тунберг посміялася з ООН / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, МВС, ua.depositphotos.com,

Перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у німецькому місті Бонн відбувся мітинг проти екоциду в Україні, до якого приєдналася шведська екоактивістка Грета Тунберг. Цей протест був організований українцями, які прагнуть привернути увагу світової спільноти на серйозну проблему в Україні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Усе, що я можу сказати [українцям]: ми підтримуємо вас, ми поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь. Будьте сильні, ми з вами солідарні", - сказала Тунберг.

Окрім того, журналісти запитали у екоактивістки, як вона оцінює роботу ООН. У відповідь Тунберг розсміялась та сказала: "Не дуже високо [оцінюю], але так...[продовжує сміятись, - ред.]".

Також вона зауважила, що відповідальність щодо привернення уваги до катастрофи на Каховській ГЕС лежить не на українцях.

"Ця відповідальність лягає на решту світу, який є свідком цих жахливих подій. І не в останню чергу на Росію, яка насправді й вчиняє все це", - сказала Тунберг.

Дивіться у нашому телеграм-каналі коментар Грети Тунберг:

Грета Тунберг прокоментувала роботу ООН / скріншот

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС:

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