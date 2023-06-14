Європарламент визнав військовим злочином РФ підрив Каховської ГЕС

Депутати Європейського парламенту засудили теракт у Новій Каховці, що призвело до загибелі великої кількості людей і тварин.

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Європарламент засудив підрив Каховської ГЕС окупантами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pixabay

Депутати Європейського парламенту назвали воєнним злочином підрив Каховської ГЕС у Херсонській області, яке скоїли російські окупанти. Про це повідомляється на сайті Європарламент.

Європарламент під час пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня засудив теракт у Новій Каховці.

"Депутати Європарламента засудили руйнування української дамби в Новій Каховці - останній воєнний злочин, вчинений Росією, який має отримати наслідки", - йдеться в повідомленні.

Депутати закликали ЄС ввести додаткові санкції проти РФ. Також там говорять про необхідність передати Україні російські активи, які були заморожені.

Росія підірвала Каховську ГЕС

Окупаційні війська Росії 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, вибух стався приблизно о 2:30 ночі.

Директор Кремля Володимир Путін публічно визнав, що окупантам РФ вигідно було здійснити підрив Каховської ГЕС.

За словами Путіна, російським загарбникам вдалося зупинити контрнаступ ЗСУ в районах, де відбулося затоплення.

У Мережі з'явилося повідомлення 205-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ агресора Росії, в якому мова йде про те, що окупанти вже попереджали про свої наміри підірвати Каховську ГЕС. Водночас вони визнали, що навіть попри такі дії, росіяни втратять значну частину захоплених територій.

Дивіться відео про те, що зміниться після підриву агресором Росією Каховської ГЕС:

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