РФ може найближчим часом атакувати Україну ракетами: ЗСУ - про серйозну небезпеку

В акваторію Чорного моря вийшов російський ракетоносій "Кинджалів".

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РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Російські окупанти найближчим часом можуть вдарити по Україні своїми ракетами. В акваторії Чорного моря збільшилася кількість кораблів, на борту яких можуть бути ракети. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Повідомляється, що на бойове чергування вийшли російські ракетоносії "Калібрів".

"На бойове чергування послідовно виведені підводний і надводний ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" в такому випадку може досягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий", - йдеться в повідомленні.

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Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і переходити в укриття. Адже навіть наслідки роботи ППО можуть бути небезпечними через падіння уламком.

Водночас у ЗСУ повідомляють, що проблематичним залишається виявлення в Чорному морі підводних ракетоносіїв. Всього в акваторії Чорного моря знаходиться 3 підводні човни, на борту кожного може бути до 4 ракет.

Таким чином загальний залп російських ракет може становити 52 одиниці.

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Глава держави заявив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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