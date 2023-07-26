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Перемовини з РФ і позиція Заходу: Загородній пояснив, чому Київ не поступиться

Андрій Ганчук
26 июля 2023, 15:10 обновлено 26 июля, 15:18
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На Заході присутнє бажання посадити Україну за стіл перемовин з країною-агресором Росії, проте Києву такий сценарій не потрібен, вважає Тарас Загородній.
Загородній, Росія
Нехай Захід виконує свої зобов'язання та дає зброю – Загородній / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Західний світ з моменту повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну намагається посадити Київ за стіл перемовин з Москвою. Лідери Євросоюзу вже приїжджали на зустріч з президентом Зеленським і вимагали від нього здатися, проте він відвіз їх до Бучі, після чого вони змушені були допомагати. Україна не піде на діалог з РФ, а Захід повинен виконувати свої зобов'язання і надавати зброю. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Україну постійно намагаються посадити за стіл перемовин з Росією. Так само чинили і лідери країн Євросоюзу-президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Однак після візиту до Бучі, який організував їм Володимир Зеленський, вони змушені були почати допомагати Україні.

"Україну саджають за стіл перемовин з Росією з 24 лютого. Пік цих спроб припав на 16 червня 2022 року, коли до Києва приїжджали Макрон, Шольц і Драгі, щоб вимагати від Зеленського здатися. У Драгі був план, чисто російські хотілки, від якого досі не відмовилися. Але Зеленський повіз їх до Бучі і ткнув носом в те, що відбувається, і європейські лідери не знали що сказати і були змушені почати допомагати Україні", - нагадав Загородній.

Також він додав, що незважаючи на позицію Європи, Київ не має наміру розмовляти з Москвою, а Захід повинен виконувати свої зобов'язання і надавати озброєння.

"Бажання посадити Україну за стіл перемовин нікуди не зникає, воно присутнє постійно. Західні країни готові хоч сьогодні змусити Київ говорити з Москвою, щоб вирішити всі свої питання за рахунок України. Однак ми не хочемо сідати за стіл перемовин, тому нехай Захід виконує свої зобов'язання і дає зброю", - підкреслив Тарас Загородній.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше назвав єдине умова для початку мирних перемовин з Росією.

За словами гаранта, Київ буде готовий до діалогу тільки після того, як ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року.

Президент Чехії Петро Павло вважає, що "вікно можливостей" на фронті для України є до кінця року, потім підуть перемовини.

Свою позицію він мотивував тим, що за певний час Захід може зменшити військову підтримку Києва.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав Росії жорстку умову України щодо перемовин. Чиновник вважає, що для запуску перегомовного процесу окупаційні війська РФ повинні залишити захоплений Крим.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній оцінив ймовірність переговорів України з РФ:

Інші новини:

Тарас Загородній війна Росії та України мирні переговори з Росією
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