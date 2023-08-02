РФ вдарила дронами по Одещині: пошкоджено порти та елеватор, виникли пожежі

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

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Дрони "Шахед" атакували Одеську область / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, t.me/dsns_telegram

У ніч на 2 серпня російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області.

Як повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

"Вночі ворог направив ударні БПЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

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Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

Атака дронів на Київ

Минулої ночі в столиці України також гриміли вибухи. Російські окупанти атакували Київ дронами. Всі повітряні цілі — понад 10 БпЛА — були знищені. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Обійшлося без серйозних руйнувань і пожеж. Інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня російські окупаційні війська завдали серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

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