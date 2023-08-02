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У Києві гриміли вибухи, РФ атакувала "Шахедами": що відомо

Анна Ярославська
2 серпня 2023, 06:43 оновлено 2 серпня, 07:36
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Окупанти вдарили по Києву дронами "Shahed". Групи дронів заходили до столиці України одночасно за кількома напрямками.
Дрон-камікадзе Шахед
РФ атакувала Київ дронами-камікадзе Шахед / Колаж: Главред, фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/6340, ДСНС

У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Київ дронами. Всі повітряні цілі - понад 10 БпЛА — були знищені. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Як повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації, після другої години ночі в столиці була оголошена повітряна тривога. Пізніше почали лунати вибухи, в КМВА повідомили про роботу ППО в Києві.

Спочатку сталося падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах столиці.

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"У Солом'янському та Святошинському районах зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень. Є загоряння. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила. Всі екстрені служби задіяні", - написав у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

У Голосіївському районі також впали уламки дрона. Частини безпілотника впали на дитячий майданчик. В іншому місці району сталося загоряння нежитлового приміщення. Інформація про постраждалих відсутня.

Вже вранці в КМВА повідомили, що окупанти вдарили по Києву дронами "Shahed". Групи дронів заходили до столиці України одночасно за кількома напрямками. Силами і засобами ППО всі повітряні цілі - понад 10 БпЛА - були своєчасно виявлені та знищені.

"Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень і дорожнього покриття. Обійшлося без серйозних руйнувань і пожеж. Інформація про постраждалих відсутня", - повідомили в КМВА.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА жертв та потерпілих немає.

У Солом'янському районі пошкоджено нежитлове приміщення. У Святошинському – спалахнуло дерево. У Голосіївському районі інформація про вибух на місці не підтвердилась.

Як повідомляв Главред, російські загарбники атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед" у ніч на 12 липня. Українська протиповітряна оборона збила всі ворожі безпілотники в повітряному просторі навколо Києва.

31 липня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу, а в повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичної зброї.

Глава МВС Ігор Клименко пізніше уточнив, що росіяни атакували Кривий Ріг двома ракетами. Одна ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга-зруйнувала секцію з 4 по 9 поверху житлового будинку. Виникла пожежа.

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