РФ готує нову тактику ударів по Україні: 'Флеш' розкрив головну небезпеку

Можливе використання РФ технології БПЛА-"матка", не виключає Сергій Бескрестнов.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-novuyu-taktiku-udarov-po-ukraine-flesh-raskryl-glavnuyu-opasnost-10710335.html Посилання скопійоване

РФ може атакувати Україну з новою тактикою / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скріншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Бескрестнова:

РФ намагатиметься збільшувати дальність ударів безпілотників

Можливе використання РФ технології БПЛА-"матка"

Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов спрогнозував, що найближчим часом окупанти РФ намагатимуться збільшувати дальність польотів безпілотників під час ударів по Україні.

"Зокрема, можливе використання технології БПЛА-"матка", коли один крилатий дрон летить уперед і від нього запускається роторний дрон, при цьому сам перший дрон виступає в ролі ретранслятора, що збільшує дальність", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт зазначає, що такі атаки не будуть масовими, тому що поточні технології вже дозволяють досягати значних дистанцій.

"Якби вони могли діяти масово на великі відстані, вони б це вже робили. Зараз ми бачимо удари, але вони досить обмежені. На дистанції 40-50 км діють такі апарати, як "Ланцет" і дрони V2U зі штучним інтелектом - саме така зона роботи дальніх засобів наразі", - додав Бескрестнов.

У чому небезпека ударів РФ: думка експерта

Експерт зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що зараз українські військові фіксують польоти роторних FPV-дронів на відстані до 20-30 кілометрів, що значно ускладнює ситуацію. На більш далеких дистанціях російська армія використовує FPV-дрони крилатого типу - такі як "Блискавка" або "Привіт-82" у різних модифікаціях.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Бескрестнова:

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російський дрон вдарив по залізничній станції в Сумах. У результаті постраждали двоє людей. Ворог завдав удару БпЛА по території залізничної станції в Сумах.

Нагадаємо, раніше російські війська ударними дронами атакували Україну. У Херсоні один "Шахед" влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред