РФ наступатиме, поки її не зупинять: експерт назвав кінцеву мету Кремля у війні в Україні

У разі вдалого збігу обставин Росія може взяти під свій контроль Харків і Маріуполь / Фото Reuters

Оголошена Путіним "спеціальна військова операція", а по суті війна проти України, спочатку була мертвонародженою. Кремль готував цю військову авантюру з урахуванням того, що українська армія не чинитиме опір. Але результати боїв показали, що їхнє стратегічне планування виявилося неправильним. Зараз в РФ проводиться переформатування в будь-яку іншу форму. В яку саме - стане відомо найближчим часом.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив азербайджанський військовий експерт, офіцер з 30-річним досвідом служби та участю в реальних військових конфліктах Агіль Рустамзаде.

За його словами, Росія зазнала тактичної поразки у війні проти України на північному напрямку, тому російське командування ухвалило рішення перегрупувати свої сили для посилення військ на південно-східній операційній зоні.

РФ піднесла це як свого роду поступку Україні. Але насправді це ніяка не поступка.

"Північна операційна зона не мала жодних перспектив вже близько 10 днів, і українська армія починала процес знищення цього угруповання військ", - сказав Рустамзаде.

Росія розуміла, що на цьому напрямку у неї немає успіхів, але залишала там військових, адже для того, щоби перепланувати операцію, потрібен час.

"А російська військова машина не відрізняється мобільністю - вона важка на підйом, їй потрібно багато часу для ухвалення рішень такого рівня", - пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що тепер Росія позначила свої цілі - це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"У разі вдалого збігу обставин Росія може взяти під свій контроль весь південний схід - Харків і Маріуполь з перспективою виходу на дніпровський рубіж. Але РФ в досягненні її цілей стримуватиме українська армія, тому як її цілі і завдання закінчуються біля західного кордону України. І РФ йтиме, доки її не зупинять. Тобто поки вони будуть мати можливість наступати", - пояснив Рустамадзе.

Відведення військ РФ від Києва та Чернігова

29 березня в Генштабі Збройних сил України заявляли, що частина військ окупантів виходить з Київської та Чернігівської областей.

У Міноборони Росії офіційно заявили, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. Як сказав заступник голови російського Міноборони Олександр Фомін після переговорів у Стамбулі, "у Києві будуть ухвалені відповідні основні рішення та мають бути створені умови для нормальної роботи".

30 березня в Генеральному штабі Збройних сил України також заявили, що російські окупанти здійснюють перегрупування для зосередження основних зусиль на східному напрямку.

Телеканал CNN повідомляв з посиланням на офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, що до початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес прокоментував відведення російських військ на Київському та Чернігівському напрямках. За його словами, насправді Путін не відводить війська, а передислокує їх для наступної "фази" на Донбасі.

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