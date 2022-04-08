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У Путіна пояснили заяву про терміни війни проти України і "цілі" Кремля

8 квітня 2022, 16:07

Москва веде перемовини зі своїми військовими про подальші атаки на території України.

Пісок
Війна РФ проти України може завершитися в осяжному майбутньому - Пєсков / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що війна Росії проти України може завершитися в "осяжному майбутньому", але незабором цього не буде. За його словами, так звана "спецоперація" нібито досягає своїх цілей. РФ веде "перемовини" зі своїми військовими про подальше "просування операції " і політичний діалог з Києвом.

Під час свого брифінгу в п'ятницю, 8 квітня, журналісти попросили його уточнити свою заяву про терміни завершення війни: що він конкретно мав на увазі – закінчення бойових дій найближчими дням або в осяжному майбутньому.читайте такожЩе одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення

"Мова йде про осяжне майбутнє", - сказав Пєсков.

За словами спікера Кремля, він може так стверджувати через те, що Москва нібито досягає своїх цілей, веде "роботу" з військовими щодо подальших атак на територію України і проводить діалог з Києвом.

"Операція триває, цілі досягаються. Ведеться предметна робота як за лінією військових в плані просування операції, так і за лінією перемовників, які знаходяться у перемовному процесі з українськими візаві", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков визнав серйозні втрати Росії у війні проти України. Однак у Москві не вважають, що ситуація стала приниженням для РФ. При цьому відведення військ з Київського і Чернігівського напрямків він назвав, мовляв, "жестом доброї волі".

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Війна Росії проти України

У Міністерстві оборони США заявили, що глава РФ Володимир Путін, швидше за все, відмовився від планів щодо окупації Києва. Він припустився помилки, оскільки думав, що вдасться швидко захопити Україну. Тому російські окупаційні війська перемістилися на схід і південь країни.

Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що емоційний фон перемовин України та Росії змінився після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі. Українське суспільство відтепер негативно ставиться до будь-яких перемовних концепцій, пов'язаних з Росією. Однак Київ змушений продовжувати діалог з Москвою.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що Росія може перекидати свої військові літаки до окупованого Придністров'я. Українська армія готова зупиняти такі спроби. Якщо росіяни через територію України відправлятимуть туди свої літаки, українське ППО буде їх збивати.

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