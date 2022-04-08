Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення

Олексій Арестович спрогнозував нове вторгнення Росії / Офіс президента України

За кілька років між Україною та Росією буде ще одна війна, і вона неминуча. Такий прогноз озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Буде другий раунд за кілька років. Другий і третій. Другий раунд невідворотний. Росія буде накопичувати сили, щоби почати другий раунд війни", - сказав Арестович в ефірі програми Антиподи Сергія Іванова.

Радник керівника ОП прогнозує, що таких масштабів російського вторгнення, як зараз, вже не буде. Однак нова війна пройде у вигляді окремої операції на окремому напрямку.

"Такого масштабу вже не буде. Вони просто нездатні. Тому що ми попереджали їх, що вони втратять боєздатність на десятки років. Боєздатність ту, яка була... це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточно, або захоплення Харкова, або вихід на кордони так званих "ЛДНР" в адміністративних проекціях, які вони визнали напередодні війни", - припустив Арестович.

За його словами, Росія не заспокоїться незалежно від того, хто буде при владі в РФ.

"Зіткнення України та Росії є неминучим. Ще кілька зіткнень до 2032-2035 років", — зазначив Арестович.

Ситуація в Україні буде подібна до ізраїльської, де війна перетворилася на боротьбу з терористами. Але там вони б'ються за Храмову гору, а ми - за Печерську лавру.

"Це екзистенціальний конфлікт, який належить до стану конфліктів, які людство ще не вміє вирішувати. Претензії будуть виникати знову і знову, поки ми на метаісторичному рівні це не розв‘яжемо і не заберемо спадщину Київської Русі або поки ми не вибудуємо ланцюжок, де руси 3 століття і 26 століття – це ми, українці", – вважає Арестович.

Як повідомляв Главред, 7 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що про плани Росії почати повномасштабне вторгнення в Україну було відомо на початку грудня. Єдиним питанням без відповіді залишалася дата початку війни. І саме з початку грудня Україна почала підготовку до зустрічі агресора. У країні мобілізували резерви, проводилися навчання, велася робота з владою на місцях.

За його словами, влада не повідомляла українцям дані, надані західними розвідками, щоби не спровокувати "вселенський хаос".

Війна в Україні

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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