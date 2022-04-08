УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війни

8 квітня 2022, 05:00

Україні вдалося зупинити тиск Росії на Київ, проте має ще бути серйозна битва на Донбасі, вважає Майкл Міллі.

всу
На Росію і Україну може очікувати тривала і виснажлива війна - генерал США / УНІАН

Війна Росії проти України може бути тривалою і виснажливою. Українська держава не збирається миритися з втратою територій, а Кремль навряд чи припинить агресію. Перемогою Києва стане відновлення територіальної цілісності країни в межах 1991 року. Але такий сценарій буде складно реалізувати. Українцям вдалося стримати наступ на столицю, проте наразі слід очікувати на бойові зіткнення на Донбасі. Про це заявив керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Майкл Міллі.

Під час бюджетних слухань він сказав про те, що війна може затягнутися, оскільки Україна з втратою територій не миритиметься, а Росія не збирається припиняти війну. Перемогою для Києва стало б відновлення територіальної цілісності країни станом на 1991 рік.

читайте такожВідведені війська РФ не можуть зараз кинути на Донбас, їм потрібно переоснащення - розвідка Британії"Якою я уявляю собі перемогу? Вважаю, що перемогою буде збереження України вільною і незалежною країною, якою вона була з 1991 року, з відновленою територіальною цілісністю. Це буде дуже складно. Це буде довга робота", - вважає Міллі.

За його словами, незважаючи на те, що Україні вдалося відбити атаку Росії на Київ, наразі держава зіткнеться з серйозними боями на Донбасі. Росіяни в регіоні збираються накопичити сили і продовжити свій наступ.

"Тому питання, чим це закінчиться, відкрите. В ідеалі - Путін ухвалює рішення про припинення вогню. Але прямо зараз це не схоже на найближчий горизонт подій", - підкреслив американський генерал Майкл Міллі.

Дивіться відео ТСН - Зеленський сказав Заходу, як завадити наступу Росії на Донбас

Війна Росії проти України

У Міністерстві оборони заявили, що Росія оголосила про завершення "першого етапу" війни проти України. Окупанти через серйозні втрати були змушені відвести свої війська з Київського та Чернігівського напрямків. Наразі ворожі військові підрозділи проводять перегрупування і спробують повністю захопити Донбас. Окупанти можуть піти і на Харків, але у них не вистачить сил, щоб захопити місто.

Спікер керівника ОП Олексій Арестович сказав, що російські війська спробують оточити ЗСУ на Донбасі. Однак їм не вдасться реалізувати свій сценарій. Ворог не зможе діяти ефективно, але й легких боїв не буде.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що РФ спробує прорвати оборону України в напрямку Донецької та Луганської областей. Можливо, ворог спробує атакувати у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах. Також противник намагається наступати в районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське і Солодке.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії новини США новини України новини України та світу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрістьГороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрість В Ірпені 11 окупантів зґвалтували 9-річну дівчинку та вирізали на грудях літеру ZВ Ірпені 11 окупантів зґвалтували 9-річну дівчинку та вирізали на грудях літеру Z Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везінняФінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везіння Зробила могилку в дворі: в Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами донькуЗробила могилку в дворі: в Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами доньку Зробили накладний живіт, щоб не вбили і не знущалися: історія родини з Київської областіЗробили накладний живіт, щоб не вбили і не знущалися: історія родини з Київської області
Підтримайте Главред

Останні новини

06:17

ЗСУ очистило Сумщину від російських агресорів - губернатор

05:54

Бійці ЗСУ на Луганщині приземлили дорогий безпілотник окупантів "Орлан-10"

05:27

Путінська війна проти України зробила Росію міжнародним ізгоєм - БайденВідео

05:00

Україна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війниВідео

04:30

У РНБО розповіли, чи готова Україна до хімічних атак з боку РФВідео

Реклама
04:02

"Навряд чи відвоюємо південь": експерт розкрив сценарій і терміни закінчення війниВідео

03:40

Дістаємо парасолі та пуховики: українців попередили про дощі та похолодання

03:07

Улюбленець українок Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в мережі

02:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Терезам - можливості заробітку, Скорпіонам - втрати

02:00

Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну: екс-міністр закордонних справ Польщі в захваті від ЗеленськогоВідео

01:35

Переворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:44

Венедіктова повідомила про звірства орків щодо дітей в Бородянці

00:42

"Використовують трупи українців як декорації": Зеленський розповів про цинічні плани окупантівВідео

00:12

ППО збиватиме літаки Росії, що прямують до Придністров'я

07 квітня, четвер
23:55

Обікрали дітей у школі: окупанти залишили "послання" українським дітям на шкільній дошціВідео

23:43

Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампаніїВідео

23:11

Стартувала третя хвиля мобілізації, скасовано весняний призов строковиківВідео

23:01

Російські окупанти вбили легендарного українського тренера в Маріуполі

22:46

ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій та ембарго на російське вугілляВідео

Реклама
22:33

Зеленський спрогнозував, чи ризикне Росія застосувати ядерну зброюВідео

22:28

Астролог назвала дату рідкісного явища, яке може відбитися на війні в Україні

21:44

У Путіна визнали серйозні втрати у війні з Україною і "пояснили" відвід військ від Києва та ЧерніговаВідео

21:43

Україна не проситиме на колінах Росію про зустріч - ЗеленськийВідео

21:41

Наказав обстрілювати АЕС: з'явилося ім'я генерала РФ, який піддав небезпеці півсвітуВідео

20:48

Настя Каменських розридалася прямо на сцені в ІспаніїВідео

20:47

Окупанти РФ відрізали шлях евакуації зі Слов'янська та Краматорська: розбомбили залізницю

20:29

Подоляк розповів, яким чином зробити Росію ізгоємВідео

20:20

Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з РосіїВідео

20:10

Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Рейкова війна: у Білорусі розкрили тактику партизанів проти окупантів РФВідео

19:53

"Вони ніколи не вб'ють нашу мрію": Вакарчук зі сльозами на очах показав розбиту Мрію в ГостомеліВідео

19:36

Чому Лукашенко намагається встряти в переговори України і РосіїПогляд

19:31

Окупанти хочуть захопити Маріуполь і прорвати оборону на Донбас - Генштаб ЗСУВідео

19:18

У НАТО очікують на "велику битву" на ДонбасіВідео

19:06

РФ збирає ударний кулак: у Генштабі назвали напрямок штурму окупантівВідео

18:59

Росію вигнали з Ради ООН з прав людиниВідео

18:58

Спроба атаки на Донбас і провал щодо Харкова: у Міноборони оцінили сценарій окупантів Росії

18:44

"Усі боялися сказати йому правду": Волкер назвав ключові помилки Путіна

18:44

"Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестерВідео

Реклама
18:33

У НАТО назвали умову нового розширення Альянсу на СхідВідео

18:21

Єрмак назвав ключову битву, яка визначить хід війни з ПутінимВідео

18:21

Крах Путіна і розкол Росії: астролог спрогнозував ймовірність ядерної війни

18:11

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

18:06

НАТО не надаватиме зброю Україні – Кулеба

18:05

Захід заганяє російську еліту в кут: які ризики це створює для УкраїниПогляд

17:59

Спецпідрозділ ЗСУ розгромив "елітну" бригаду ВДВ: захоплено командний пункт ворогаВідео

17:40

Накивали п’ятами, навіть танки загубили: ЗСУ відкинули орків на Луганщині на 6-10 кілометрівВідео

17:31

"Салют був хороший": з'явилися деталі знищення Су-34 РФ під БородянкоюВідео

17:27

Затримання і мобілізація у війська РФ: омбудсмен розповіла про свавілля у Маріуполі і на ЗапоріжчиніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти