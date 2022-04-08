Україна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війни

На Росію і Україну може очікувати тривала і виснажлива війна - генерал США / УНІАН

Війна Росії проти України може бути тривалою і виснажливою. Українська держава не збирається миритися з втратою територій, а Кремль навряд чи припинить агресію. Перемогою Києва стане відновлення територіальної цілісності країни в межах 1991 року. Але такий сценарій буде складно реалізувати. Українцям вдалося стримати наступ на столицю, проте наразі слід очікувати на бойові зіткнення на Донбасі. Про це заявив керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Майкл Міллі.

Під час бюджетних слухань він сказав про те, що війна може затягнутися, оскільки Україна з втратою територій не миритиметься, а Росія не збирається припиняти війну. Перемогою для Києва стало б відновлення територіальної цілісності країни станом на 1991 рік.

читайте такожВідведені війська РФ не можуть зараз кинути на Донбас, їм потрібно переоснащення - розвідка Британії"Якою я уявляю собі перемогу? Вважаю, що перемогою буде збереження України вільною і незалежною країною, якою вона була з 1991 року, з відновленою територіальною цілісністю. Це буде дуже складно. Це буде довга робота", - вважає Міллі.

За його словами, незважаючи на те, що Україні вдалося відбити атаку Росії на Київ, наразі держава зіткнеться з серйозними боями на Донбасі. Росіяни в регіоні збираються накопичити сили і продовжити свій наступ.

"Тому питання, чим це закінчиться, відкрите. В ідеалі - Путін ухвалює рішення про припинення вогню. Але прямо зараз це не схоже на найближчий горизонт подій", - підкреслив американський генерал Майкл Міллі.

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Війна Росії проти України

У Міністерстві оборони заявили, що Росія оголосила про завершення "першого етапу" війни проти України. Окупанти через серйозні втрати були змушені відвести свої війська з Київського та Чернігівського напрямків. Наразі ворожі військові підрозділи проводять перегрупування і спробують повністю захопити Донбас. Окупанти можуть піти і на Харків, але у них не вистачить сил, щоб захопити місто.

Спікер керівника ОП Олексій Арестович сказав, що російські війська спробують оточити ЗСУ на Донбасі. Однак їм не вдасться реалізувати свій сценарій. Ворог не зможе діяти ефективно, але й легких боїв не буде.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що РФ спробує прорвати оборону України в напрямку Донецької та Луганської областей. Можливо, ворог спробує атакувати у Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах. Також противник намагається наступати в районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське і Солодке.

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