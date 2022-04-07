Буде важко, але вони "проваляться": Арестович відповів, чи зможуть окупанти оточити ЗСУ на Донбасі

Обстановка на Донбасі зараз складається не на користь противника, вважає радник голови ОП.
Російські загарбники спробують оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, проте їхні намагання будуть марними.
Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні. За його словами, на обстановка на Донбасі зараз складається не на користь ворога.
"Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар – Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде", – зазначив він.
Нагадаємо, на думку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише у тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає голова Миколаївської ОВА.
Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.
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