Буде важко, але вони "проваляться": Арестович відповів, чи зможуть окупанти оточити ЗСУ на Донбасі

Арестович відповів, чи зможуть окупанти оточити ЗСУ на Донбасі/ Офіс президента, Facebook АТО

Російські загарбники спробують оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, проте їхні намагання будуть марними.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні. За його словами, на обстановка на Донбасі зараз складається не на користь ворога.

"Противник розвиває наступ від Ізюма на південь у напрямку Краматорська і Слов'янська і намагається атакувати по лінії Вугледар – Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що спроба виявиться марною, занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде", – зазначив він.

Нагадаємо, на думку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, війна в Україні може швидко закінчитися лише у тому випадку, якщо відбудеться зміна влади в Росії. Путін зараз намагається "промацати" ту межу, за яку йому не дозволить перейти Захід, вважає голова Миколаївської ОВА.

Раніше в НАТО заявили, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, може бути довгою та болісною. На тлі таких припущень країни НАТО розділилися в думках щодо того, як найкраще чинити з країною-агресором. Зокрема, деякі держави налаштовані підтримувати контакти з лідером Кремля.

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