РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

Росія збільшила випуск: за оцінками, щодня виробляється безліч дронів типу "Герань".

РФ атакує ударними дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Головне:

РФ перетворила ударні дрони на дешевий інструмент війни

Модель еволюціонувала - з'явилися камери з тепловим наведенням

Для протидії Україна розгорнула мережу акустичних датчиків

Масові атаки ударними дронами стали ключовим елементом тактики Росії у війні.

Мета - не стільки перемога в бою, скільки поступове виснаження України та її партнерів через матеріальні, фінансові та психологічні втрати, пише Le Monde.

Економіка гонки озброєнь

Зі зростанням виробництва дрони перетворилися на дешевий інструмент тиску - їхнє масове застосування вигідне з економічного погляду: втрати у супротивника мають перевищити витрати сторони, що атакує.

Історичний аналог

Це не нова ідея: схожу стратегію руйнування економічних і моральних ресурсів противника описували ще ранні теоретики авіації - сьогодні роль дешевих засобів узяли на себе дрони.

Масштаби виробництва

Росія збільшила випуск: за оцінками, щодня виробляється сотні дронів типу "Герань" (місцева версія "Шахеда"), значна частка з яких - непотрібні макети ("Гербера") для насичення оборони.

Технічний розвиток

Модель еволюціонувала - з'явилися камери з тепловим наведенням, ШІ, поліпшена навігація, більша висота польоту і збільшена БЧ (≈90 кг). Повідомляється про реактивну модифікацію "Герань-3" з високою швидкістю.

Нова тактика і результат

Застосовуються маршрути, що перекриваються, розосереджені залпи і пікірувальні атаки - це підвищує частку дронів, що проходять ППО, - "коефіцієнт прориву" зріс майже вдвічі.

Доцільність перехоплення

Збивати дешеві дрони дорогими зенітними ракетами неефективно - особливо коли зустрічаються порожні макети з мінімальною вартістю.

Українська відповідь

Для дешевої детекції та координації розгорнуто мережу акустичних датчиків "Sky Fortress" (тисячі сенсорів, дані в єдиній системі Delta). Також створюються дешеві "мисливці" за "Геранями".

Чого очікувати

Дешеві масові дрони змінили баланс: традиційні дорогі ППО все ще потрібні проти ракет, але боротьба з роями технічно й економічно вимагає інших, більш дешевих і мережевих рішень.

РФ атакує Україну новими дронами: що відомо

Російський ударний дрон нового типу БМ-35 прямував для атаки на Суми. Апарат був оснащений тепловізором. Напередодні Повітряні сили України вже повідомляли про його рух у цьому напрямку. Виявив дрон український фахівець, використавши для цього власне перехоплювальне обладнання.

