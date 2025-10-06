РФ атакує Україну ударними дронами з новою стратегією: у Le Monde дізналися деталі

Головне:
- РФ перетворила ударні дрони на дешевий інструмент війни
- Модель еволюціонувала - з'явилися камери з тепловим наведенням
- Для протидії Україна розгорнула мережу акустичних датчиків
Масові атаки ударними дронами стали ключовим елементом тактики Росії у війні.
Мета - не стільки перемога в бою, скільки поступове виснаження України та її партнерів через матеріальні, фінансові та психологічні втрати, пише Le Monde.
Економіка гонки озброєнь
Зі зростанням виробництва дрони перетворилися на дешевий інструмент тиску - їхнє масове застосування вигідне з економічного погляду: втрати у супротивника мають перевищити витрати сторони, що атакує.
Історичний аналог
Це не нова ідея: схожу стратегію руйнування економічних і моральних ресурсів противника описували ще ранні теоретики авіації - сьогодні роль дешевих засобів узяли на себе дрони.
Масштаби виробництва
Росія збільшила випуск: за оцінками, щодня виробляється сотні дронів типу "Герань" (місцева версія "Шахеда"), значна частка з яких - непотрібні макети ("Гербера") для насичення оборони.
Технічний розвиток
Модель еволюціонувала - з'явилися камери з тепловим наведенням, ШІ, поліпшена навігація, більша висота польоту і збільшена БЧ (≈90 кг). Повідомляється про реактивну модифікацію "Герань-3" з високою швидкістю.
Нова тактика і результат
Застосовуються маршрути, що перекриваються, розосереджені залпи і пікірувальні атаки - це підвищує частку дронів, що проходять ППО, - "коефіцієнт прориву" зріс майже вдвічі.
Доцільність перехоплення
Збивати дешеві дрони дорогими зенітними ракетами неефективно - особливо коли зустрічаються порожні макети з мінімальною вартістю.
Українська відповідь
Для дешевої детекції та координації розгорнуто мережу акустичних датчиків "Sky Fortress" (тисячі сенсорів, дані в єдиній системі Delta). Також створюються дешеві "мисливці" за "Геранями".
Чого очікувати
Дешеві масові дрони змінили баланс: традиційні дорогі ППО все ще потрібні проти ракет, але боротьба з роями технічно й економічно вимагає інших, більш дешевих і мережевих рішень.
РФ атакує Україну новими дронами: що відомо
Російський ударний дрон нового типу БМ-35 прямував для атаки на Суми. Апарат був оснащений тепловізором. Напередодні Повітряні сили України вже повідомляли про його рух у цьому напрямку. Виявив дрон український фахівець, використавши для цього власне перехоплювальне обладнання.
Дронові удари РФ - новини за темою
Нагадаємо, раніше РФ вдарила по Україні балістикою і дронами. Противник атакував 109-ма ударними БпЛА.
Як повідомляв Главред, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. Ворог атакував сотнями ударних безпілотників.
Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в Запоріжжі після масованого удару РФ дронами, в результаті відомо про загиблу і поранених.
Про джерело: Le Monde
Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".
