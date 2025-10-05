РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів, "Калібрами", Х-101 та "Кинджалами"

Крилатими ракетами та дронами ворог завдав удару по містам в західних областях, Запоріжжю.

Наслідки атаки в Запоріжжі / Фото: Іван Федоров

Головне:

Росія масовано атакувала західні області

У запоріжжі після атаки дронів загинула жінка

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе та дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 та "Кинжалами".

Крилатими ракетами 3М14 "Калібр" ворог завдав удару Бурштину, Коломиї, Львову, Дрогобичу. В результаті атаки зафіксовано пожежі, дані про жертв та постраждалих уточнюються.

У Запоріжжі вбило жінку

Близько другої години ночі ворог розпочав масовані удари по Запоріжжю: зафіксовано влучання "шахедами". Одна людина загинула, шестеро постраждали.

"Вибиті вікна в багатоповерхівках, згорілі автомобілі, руйнування подвір'я приватного будинку - такими є наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Через обстріли в місті виникли перебої зі світлом і водою, пошкоджено інфраструктуру, повідомила обласна військова адміністрація.

Калібри над західною Україною

Близько четвертої години ночі з'явилися дані про пуски "Калібрів" з моря, а незабаром ракети увійшли в повітряний простір України. Дві групи ворожих ракет рухалися на захід - спочатку на Львів, потім на Стрий, перелетіли через Карпати в бік Мукачева, і розвернулися в бік Льовова та Дрогобича, де частина була збита.

Про влучання ракет офіційно поки не повідомляється.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не викладайте фото та відео", - написав голова Льовоської ОВА Максим Козицький.

Атака на Львів

Після п'ятої ранку у Львові прогриміли потужні вибухи - працювала ППО. Повідомлялося про десятки "шахедів", які атакували місто за різними напрямками.

Крилаті ракети Х-101 і "Кінжали"

Близько шостої ранку 5 жовтня до повітряного простору України увійшли крилаті ракети Х-101, запущені стратегічною авіацією РФ. Моніторингові групи зафіксували кілька груп ракет, що прямували з півночі через Чернігівську область у напрямку Ніжина та Київської області. Паралельно нові ракети заходили через Херсонську область, формуючи комбіновану хвилю ударів у різних напрямках. Частину цілей Повітряним силам вдалося збити ще на підльоті до центральних регіонів.

Основна маса ракет згодом перелетіла до Черкаської області, прямуючи курсом на Золотоношу, Канів та Черкаси. Окремі групи рухалися через Полтавщину та Прилуки, охоплюючи майже всю центральну частину країни. За повідомленнями моніторів, у повітрі одночасно перебувало до десяти груп Х-101.

О 06:02 Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинжал".

"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслійка".

Пізніше стало відомо, що два "Кинджали" долетіли до Львова, жителі чули два потужні вибухи.

