Шахеди масово атакують Україну, є загроза ракетних ударів

Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичних та крилатих ракет.

https://glavred.net/ukraine/shahedy-massovo-atakuyut-ukrainu-est-ugroza-raketnyh-udarov-10698053.html Посилання скопійоване

Загроза ракетних ударів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ атакувала Україну ударними безпілотниками

Є загроза завдання ракетних ударів по Україні

Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Ворожі дрони вже підлетіли до столиці. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Поряд з містом ворожий БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях!" - написав він.

відео дня

Згодом моніторингові канали повідомили про нову серію пусків ударних дронів. Вони були зафіксовані на півночі та півдні.

"Серія пусків БПЛА з ряду ділянок на півночі. Очікувано. Як завжди, підтвердження лише у разі зальоту БПЛА в ППУ. Також пуски БПЛА з півдня, та незабаром очікуваними будуть зі сходу, південного сходу", - йдеться у повідомленні.

Пізніше повідомили ще про зліт дроні через район Новгород-Сіверського.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Варто зазначити, що моніторингові канали попереджали про загрозу завдання масованих ударів.

"Є інформація про загрозу завдання масованих ударів із залученням БпЛА "Герань-2" по території України у період із 14.09 по 16.09. Будьте обережними, слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, можливий зліт стратегічної авіації.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Монітори також зазначають, що масована атака може бути здійснена і без застосування стратегічної авіації - із застосуванням балістичних та крилатих ракет.

"Окремо хочу нагадати, що масований удар може проходити без застосування СА. Тому можливий факт відсутності вильоту - не буде знаком відсутності імовірності застосування БР та КР наземного базування вночі (або ж і інших компонент)", - йдеться у повідомленні.

Яка періодичність російських ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, Росія й надалі здійснюватиме обстріли українських міст. Такий прогноз озвучив авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі РБК-Україна. Він пояснив, що атаки РФ мають циклічний характер і піддаються прогнозуванню. За його словами, відомо, що приблизно раз на п’ять днів росіяни здійснюють масовану атаку по Україні.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 вересня російські війська здійснили атаку по Україні, застосувавши 59 повітряних цілей. Серед них була балістична ракета "Іскандер-М/KN-23" та 58 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed і Гербера, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Водночас, за словами народного депутата та секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Романа Костенка, Росія готує можливий удар по будівлі Верховної Ради, що тимчасово паралізувало б роботу держави.

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що цієї осені РФ зосередиться на атаках проти української енергосистеми, роблячи ставку насамперед на використання дронів замість ракет.

Інші новини:

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред