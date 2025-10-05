Рус
РФ била по житлових будинках у Запоріжжі: що відомо про жертву, поранених і прильоти

Олексій Тесля
5 жовтня 2025, 08:22
По обласному центру було завдано щонайменше 10 ударів, унаслідок чого були влучання в житлові будинки.
РФ масовано била по Запоріжжю / Колаж Главред, фото t.me/s/ivan_fedorov_zp

Головне:

  • У Запоріжжі відомо про загиблу та поранених
  • РФ атакувала житлові будинки

Серія вибухів прогриміла в Запоріжжі після масованого удару РФ, унаслідок чого відомо про загиблу та поранених.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він уточнив, що в Запоріжжі внаслідок прильотів постраждали щонайменше дев'ятеро людей, серед них - 16-річна дівчина. За інформацією Федорова, загинула жінка.

За його даними, по обласному центру було завдано щонайменше 10 ударів. Унаслідок цього були влучання в будинки, виникли пожежі та сталося загоряння на одному з підприємств. Крім того, у місті є перебої зі світлом і водою.

РФ била по житлових будинках у Запоріжжі: що відомо про жертву, поранених і прильоти
"Вибиті вікна в багатоповерхівках, згорілі автомобілі, руйнування подвір'я приватного будинку - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він.

Федоров зазначив, що внаслідок ударів РФ постраждали три райони Запоріжжя.

  Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
  • Наслідки удару по Запоріжжю
Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 і "Кинджалами".

Раніше повідомлялося, що масованого удару завдала РФ по Львову в ніч на неділю, 5 жовтня. У результаті в місті масштабні пожежі. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів.

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському поїзду сполученням Шостка-Київ.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя вибух ракетний удар
