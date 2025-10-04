Вибухи і десятки 'прильотів': РФ вдарила по Україні балістикою і дронами

Противник атакував 109-ма ударними БпЛА, а також трьома балістичними ракетами Іскандер.

Головне:

Знешкоджено 73 зі 109 ворожих БпЛА

Зафіксовано влучання трьох ракет і 36 ударних БпЛА

Сили протиповітряної оборони знешкодили минулої ночі 73 зі 109 ворожих БпЛА, які атакували територію України.

Зафіксовано влучання трьох ракет і 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 4 жовтня (з 18.00 03 жовтня) противник атакував 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів... а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23", - йдеться в повідомленні ПС.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/придушено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

РФ атакує новими дронами: у ЗСУ попередили про небезпеку

Новий російський ударний безпілотник типу БМ-35, оснащений тепловізійною камерою, прямував для атаки на Суми. Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, безпілотник наблизився до Сум близько 23:00 у неділю. Раніше Повітряні сили України попереджали про його рух у бік міста. Сам Бескрестнов зафіксував дрон за допомогою власного обладнання під час його прольоту.

Раніше повідомлялося про те, що РФ запустила дрони по Україні. Повідомляється, що поранення отримала 51-річна жінка.

Як повідомляв Главред, раніше в Харківській області в результаті удару російського дрона сталося масштабне загоряння на території одного з агропідприємств.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія здійснила масований обстріл України безпілотниками і ракетами. Вибухи прогриміли в низці міст, а саме - в Полтаві, Одесі, Дніпрі та Харківській області.

