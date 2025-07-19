У Росії зробили цинічну заяву після ракетного обстрілу України - деталі

Коротко:
- У РФ виправдали удар по Україні
- Москва нібито атакувала ВПК
У ворожому Міноборони цинічно прокоментували нічні удари по Україні. У відомстві РФ написали, що Москва нібито завдала ударів по підприємствах військово-промислового комплексу України. Відповідну заяву опубліковано у Telegram-каналі.
У ніч на 19 липня країна-агресор Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл території України. Постраждала цивільна забудова у 10 регіонах, також відомо про загиблого та постраждалих.
Тим часом у Міноборони РФ традиційно виправдали удари.
"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що випускають складові частини ракет та ударних безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
Росіяни стверджують, що "всі визначені об'єкти уражено".
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, ввечері 18 липня у Києві було чутно вибухи, на столиці летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.
Також РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві. Пізніше голова ОВА повідомив, що в Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти у ніч на суботу, 19 липня, запустили по Україні понад 300 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів. Внаслідок атаки постраждали 10 областей.
Інші новини:
- Україна буде чекати: ЗМІ з'ясували, що обіцяна союзниками Patriot ще будується
- Позбавити РФ можливості штурмувати: військовий вийшов із заявою про наступ ЗСУ
- Мобілізація не компенсовує: АТЕШ розповіли про серйозну проблему в армії РФ
Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред