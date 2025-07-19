У Росії зробили цинічну заяву після ракетного обстрілу України - деталі

У Міноборони РФ традиційно виправдали удари по Україні.

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Росіяни виправдали нічний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ДСНС

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У РФ виправдали удар по Україні

Москва нібито атакувала ВПК

У ворожому Міноборони цинічно прокоментували нічні удари по Україні. У відомстві РФ написали, що Москва нібито завдала ударів по підприємствах військово-промислового комплексу України. Відповідну заяву опубліковано у Telegram-каналі.

У ніч на 19 липня країна-агресор Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл території України. Постраждала цивільна забудова у 10 регіонах, також відомо про загиблого та постраждалих.

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Тим часом у Міноборони РФ традиційно виправдали удари.

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що випускають складові частини ракет та ударних безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Росіяни стверджують, що "всі визначені об'єкти уражено".

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, ввечері 18 липня у Києві було чутно вибухи, на столиці летіли "табуни" Шахедів. У столиці та поблизу міста працювали українські сили ППО.

Також РФ вдарила дронами по Одесі та Полтаві. Пізніше голова ОВА повідомив, що в Одесі одна людина загинула і щонайменше три постраждали внаслідок нічного удару окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти у ніч на суботу, 19 липня, запустили по Україні понад 300 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів. Внаслідок атаки постраждали 10 областей.

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Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

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