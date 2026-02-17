'Прильоти' на 18 локаціях: як Україна відбила масований удар РФ по енергетиці та будинках

Всього під ударом було 12 областей. Відомо про дев'ятьох поранених, серед них – діти. Є пошкодження понад десяти житлових будинків, залізниці.

Україна пережила одну з наймасовіших атак: деталі від Повітряних сил / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

Всього було випущено понад 420 засобів повітряного нападу

Сили ППО збили або придушили 392 повітряні цілі

Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 дронів на 13 локаціях

В ніч на 17 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. За попередніми даними, станом на 09:30 вівторка, протиповітряною обороною було збито/придушено 392 повітряні цілі.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, армія РФ атакувала Україну 4 балістичними ракетами Іскандер-М, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 4 крилатими ракетами Іскандер-К, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 396 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки повітряних цілей було збито:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

1 керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Було зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет і 18 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, повідомив, що тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки.

"Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику. Використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема балістику. Значна кількість була збита, але, на жаль, є і влучання", - сказав Зеленський.

В Одесі без тепло- і водопостачання після удару дронів залишилися десятки тисяч людей.

Всього під ударом було 12 областей. Відомо про дев'ятьох поранених, серед них – діти. Є пошкодження більше десяти житлових будинків, залізниці.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

"Партнери повинні реагувати на ці удари проти життя. Росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде більш ефективною, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиск санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб світ був реальним і справедливим, потрібно діяти на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", – підкреслив Зеленський.

Ракетна атака РФ по Україні - новини

Як писав Главред, вранці у вівторок, 17 лютого, РФ завдала ракетного удару по Україні. Вночі окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а після шостої години ранку ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.

Російська армія атакувала Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Відомо про трьох постраждалих чоловіків віком 62 і 65 років, один з них перебуває у важкому стані. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

У Бурштині також прогриміла серія вибухів. Раніше Бурштинська ТЕС вже піддавалася ракетним і дроновим атакам, після яких об'єкт відновив роботу.

У Дніпропетровській області росіяни застосували ракети, дрони, артилерію та авіабомби. У Дніпрі пошкоджено підприємства, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі.

