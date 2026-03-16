Росія атакувала Україну дронами: є загиблі та поранені, під завалами шукають 16-річну дівчину

Анна Ярославська
16 березня 2026, 11:00оновлено 16 березня, 11:46
Про наслідки ворожих атак повідомили в ОВА та ДСНС України.
Наслідки атаки дронів
Дрони РФ завдали ударів по Запоріжжю, Дніпропетровщині та Чернігівщині

Коротко:

  • Армія РФ атакувала Україну безпілотниками
  • Під ударом опинилися Запорізька, Дніпропетровська та Чернігівська області
  • Виникли пожежі, є поранені та загиблі
  • У Запоріжжі під завалами шукають 16-річну дівчину

Вночі на 16 березня та вранці в понеділок російська армія атакувала Україну дронами. На Дніпропетровщині ворог атакував два райони області, поранено 71-річну жінку. В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя травмовані люди, є жертви. Під завалами шукають молоду дівчину. Також росіяни за минулу добу атакували Чернігівську область.

Про наслідки атаки розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Атака на Запоріжжя

В ніч на 16 березня ворог атакував Запоріжжя безпілотними літальними апаратами. Як повідомили у ДСНС, на даний момент відомо про трьох постраждалих.

За чотирма сусідніми адресами рятувальники ліквідували загоряння житлових будинків загальною площею 230 кв. м.

На місці події працювали всі екстрені служби міста.

Вранці 16 березня окупанти знову атакували Запоріжжя. Під удар дронів потрапив приватний сектор в одному з житлових кварталів міста. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пошкоджено будинки: вибито вікна, понівечено дахи та фасади.

За попередніми даними, під завалами є ще люди. Ймовірно, це 16-річна дівчина. Триває пошуково-рятувальна операція.

"На жаль, загинула жінка в результаті атаки ворога на Запоріжжя. Ще дві жінки отримали поранення. Вони перебувають під наглядом медиків", - додав Федоров.

Атака на Дніпропетровську область

Як повідомили у ДСНС, ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровської області.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено будинки. В результаті обстрілу постраждала 71-річна жінка.

На Синельниківщині ворог завдав удару по Васильківській та Петропавлівській громадах. Сталися пожежі в приватних будинках, господарських будівлях та на території агрофірми.

Рятувальники ліквідували загоряння.

Атака на Чернігівську область

Армія РФ атакувала Чернігівщину. Через ворожі БПЛА в Чернігівському районі загорілася суха трава та виникла пожежа на території нежитлової будівлі, повідомили у ДСНС.

У Корюківському районі загорілося поле кукурудзи на площі близько 7 гектарів. Також загорілася суха рослинність, зокрема на території одного з підприємств.

У Новгород-Сіверському районі виникла пожежа складських приміщень, на площі близько 200 кв.

У Прилуцькому районі на території одного з підприємств загорівся вагончик охорони.

Усі пожежі оперативно ліквідували підрозділи рятувальників. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, сапери ДСНС обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Київ атакували дрони - що відомо

Як писав Главред, вранці в понеділок, 16 березня, армія РФ атакувала Київ дронами - у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Станом на 10:18 у Шевченківському районі, у самому центрі столиці, впали уламки БПЛА. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

У Солом'янському районі падіння уламків сталося на території нежитлової забудови. Постраждалих немає.

У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

Екстрені служби працюють на місцях.

Росія атакувала Україну дронами: є загиблі та поранені, під завалами шукають 16-річну дівчину
Атаки РФ по Україні - останні новини

16 березня російська окупаційна армія атакувала дронами Україну. Вибухи прогриміли в Харкові та Запоріжжі.

15 березня російський безпілотник завдав удару поблизу блокпоста в Чернігівському районі, в результаті загинув військовослужбовець.

У ніч на 14 березня країна-агресор РФ вкотре завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Відомо, що під обстріл потрапила, зокрема, Київська область.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

