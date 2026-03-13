РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

Головне:
- РФ планує запускати ракети Х-101 з наземних платформ
- Нова модифікація отримала назву Х-101П
- Росіяни невдовзі планують випробування
Росія планує змінити тактику запуску крилатих ракет Х-101. Замість традиційних пусків зі стратегічних бомбардувальників, ворог готується запускати ці ракети з наземних пускових платформ. Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на кінець 2025 року російські інженери завершили розробку наземних пускових платформ для Х-101, які раніше були виключно авіаційними. Нова модифікація ракети вже отримала назву "Х-101П".
Сама конструкція пускової установки виглядає як розгінний блок на рельсових направляючих. Невдовзі ворог планує розпочати випробування цього способу запуску.
Основна мета ворога - економія ресурсу стратегічних бомбардувальників. Постійні польоти Ту-95МС та Ту-160 для запусків ракет поступово виснажують ці літаки, а заміна їм є складною та дороговартісною. Перехід на "наземку" дозволяє окупантам обходити потребу в підйомі авіації в повітря.
Моніторингові групи зазначають, що для українських сил ППО виявлення пусків ракет Х-101 з наземних установок стане дещо складнішим завданням, ніж класичний виліт бомбардувальників. Попри нову загрозу, фахівці наголошують, що це не є критичним фактором.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, РФ може завдати нового масованого удару по Україні найближчими днями. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко закликав реагувати на повітряні тривоги.
Також у ніч на 13 березня російська армія атакувала Балаклію на Харківщині. Зафіксовано кілька влучань ворожих БПЛА по території житлової забудови.
Крім цього, у ніч на 12 березня окупанти вдарили по Чернігівській області. Внаслідок ворожого удару загинула 15-річна дівчина, а її батьки дістали поранення.
Читайте також:
- Дальність ураження 1500 км: ГУР розповіло про нову ракету, якою РФ атакує Україну
- Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters
- Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot
Що таке моніторингові канали
Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред