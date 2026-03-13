РФ створила нову ракету Х-101П для ударів по Україні і готує запуск - що відомо

Росія готує до випробувань наземну пускову установку для ракет Х-101.

РФ модернізувала Х-101 для наземного запуску / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони України, uk.wikipedia.org

Головне:

РФ планує запускати ракети Х-101 з наземних платформ

Нова модифікація отримала назву Х-101П

Росіяни невдовзі планують випробування

Росія планує змінити тактику запуску крилатих ракет Х-101. Замість традиційних пусків зі стратегічних бомбардувальників, ворог готується запускати ці ракети з наземних пускових платформ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на кінець 2025 року російські інженери завершили розробку наземних пускових платформ для Х-101, які раніше були виключно авіаційними. Нова модифікація ракети вже отримала назву "Х-101П".

Сама конструкція пускової установки виглядає як розгінний блок на рельсових направляючих. Невдовзі ворог планує розпочати випробування цього способу запуску.

Основна мета ворога - економія ресурсу стратегічних бомбардувальників. Постійні польоти Ту-95МС та Ту-160 для запусків ракет поступово виснажують ці літаки, а заміна їм є складною та дороговартісною. Перехід на "наземку" дозволяє окупантам обходити потребу в підйомі авіації в повітря.

Моніторингові групи зазначають, що для українських сил ППО виявлення пусків ракет Х-101 з наземних установок стане дещо складнішим завданням, ніж класичний виліт бомбардувальників. Попри нову загрозу, фахівці наголошують, що це не є критичним фактором.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Що таке моніторингові канали Моніторинговий канал - умовна назва телеграм-каналу, який у режимі реального часу повідомляє про рух російських ракет над територією України. Офіційний телеграм канал такого типу - "Повітряні сили ЗС України". Також існує низка неофіційний каналів, наприклад "Николаевский Ванек", який пов'язують з Віталієм Кімом, а також канал monitor (анонімний).

