Змінить хід війни: відома таємна ціль масованого удару по Брянську, що знищили

Військові експерти оцінили наслідки удару по російському заводу "Кремній Ел" у Брянську, який може серйозно вплинути на виробництво озброєння РФ.

Відома таємна ціль масованого удару по Брянську - що вдалось знищити та як це вплине на хід війни / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Який результат ураження заводу "Кремній Ел" ракети Storm Shadow – знімки із спутника

Чим цінний завод у Брянську

Яка прихована ціль удару по Брянську та що таке "Изделие-30"

Як удар по Брянську вплине на російські атаки по Україні

Увечері 10 березня 2026 року Сили оборони України завдали ракетного удару по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу — заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Це підприємство вважається одним із ключових у російській оборонній промисловості: тут виробляють інтегральні мікросхеми, напівпровідники та системи управління для ракет, які використовуються, зокрема, у комплексах "Іскандер", С-300, С-400, "Панцир", а також у міжконтинентальних ракетах і нових зразках озброєння.

Експерти припускають, що пошкодження високотехнологічного обладнання можуть надовго зупинити виробництво на підприємстві, адже більшість станків і технологічних ліній важко відновити або замінити в умовах санкцій.

Главред з’ясував, чому саме завод "Кремній Ел" був важливою ціллю для України та як цей удар може вплинути на виробництво російських ракет.

Зеленський підтвердив удар по заводу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вівторок, 10 березня, українські військові завдали удару по заводу мікроелектроніки в російському Брянську. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

"Поки я вам відповідаю, в паузі дзвонив мені головнокомандувач (Збройних сил України Олександр. - Ред.) Сирський. І головком мені розказав, яка тільки що пройшла операція. Успішно, до речі. Було уражено Брянський завод. Цей завод виготовляв систему управління всіх видів ракет Російської Федерації. Можу тільки привітати наші Збройні сили. Молодці, дякую вам за службу", - сказав президент.

Як звучала заява президента:

/ Фото: скріншот

За результатами OSINT-аналізу телеграм-каналу Astra, ціллю атаки могло бути підприємство "Група Кремній Ел" у Брянську, яке займається виробництвом мікрочипів для ракетних систем і безпілотників. На це, зокрема, вказують відео, зняті очевидцями.

Один із роликів, оприлюднений місцевими жителями, було записано приблизно за 1,3 кілометра від підприємства. За попередніми даними, удар могли завдати крилатими ракетами Storm Shadow.

Дивіться відео ударів по Брянську:

/ Скріншот

Astra, посилаючись на канали, пов’язані з російськими силовими структурами, повідомляє, що внаслідок атаки загинули двоє людей і щонайменше десятеро дістали поранення. Мешканці міста чули близько 11 вибухів, а над Радянським районом Брянська піднявся густий дим. Також повідомлялося, що під’їзди до атакованого підприємства були перекриті.

Підприємство "Група Кремній Ел" є одним із великих виробників мікроелектроніки в Росії. Воно виготовляє електронні компоненти, які застосовуються в різних видах військової техніки та озброєння, зокрема в ракетних комплексах, системах протиповітряної оборони та безпілотниках, включаючи комплекси "Панцир", "Іскандер", "Тополь-М", "Булава", системи С-300 і С-400, а також у засобах радіоелектронної боротьби та радіолокаційних системах.

Генштаб опублікував відео атаки по Брянську

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по заводу "Кремній Ел", який було здійснено крилатими ракетами Storm Shadow.

""Кремній Ел" - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер"", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео удару:

/ Скріншот

У Генштабі повідомили, що ціль була уражена, а виробничі потужності підприємства зазнали значних пошкоджень. Наразі триває уточнення масштабів завданих збитків. Аеророзвідку під час операції проводив підрозділ окремого полку безпілотних систем "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ.

Деталі атаки

За даними OSINT-аналітиків групи "КіберБорошно", по території заводу мікроелектроніки в Брянську було випущено сім крилатих ракет Storm Shadow. Російські моніторингові канали повідомляли, що проліт ракет зафіксували о 16:52 у Погарському районі Брянської області. Спочатку російська сторона не змогла одразу визначити тип цілі — у повідомленнях згадували реактивні безпілотники, ракети Storm Shadow або "Нептун".

Перше влучання на території підприємства зафіксували о 16:59, приблизно через сім хвилин після початкової фіксації ракет у Погарському районі. За наявною інформацією, ракети рухалися маршрутом Погарський район — район населеного пункту Трубчевськ — Брянськ. Перед ураженням цілі вони заходили на підприємство з різних напрямків, переважно зі східного.

"Загалом зафіксовано 7 влучань по території заводу "Кремний Эл". Основна частина ударів припала на корпусу №4 - 5 влучань. Ще 2 ракети уразили інші виробничі будівлі підприємства. Характер заходу ракет зі східного напрямку може свідчити про обхід зон ППО та використання складнішого маршруту польоту, що відповідає типовому профілю застосування крилатих ракет Storm Shadow", - вказали аналітики.

Результат ураження заводу "Кремній Ел" ракети Storm Shadow – знімки із спутника

OSINT-аналітики, проаналізувавши супутникові знімки, заявили, що можуть підтвердити щонайменше п’ять влучань ракет у корпус №4 заводу.

"За наявними пошкодженнями відновлення цеху без повної реконструкції малоймовірне, що фактично означає виведення об'єкта з експлуатації. Інше влучання зафіксовано поза заводом", - вказали в "КіберБорошні".

Дивіться супутникові знімки з наслідками удару по заводу у Брянську:

/ Скріншот

Чим цінний завод у Брянську

Журналіст і блогер Денис Казанський також звернув увагу на цитату генерального директора брянського військового підприємства "Кремній Ел".

"Ми сьогодні другі в Росії за обсягом серед підприємств мікроелектроніки. Треба розуміти, якщо ми сьогодні несподівано зникнемо, то цілий ряд військових виробів припинять своє існування", - розповідав він, пояснюючи цінність вже ураженого заводу.

Реакція РФ

Тим часом російська влада повідомила про наслідки ракетного удару по заводу мікроелектроніки в Брянську. За даними губернатора Брянської області Олександра Богомаза, загинули шестеро людей, ще 42 дістали поранення.

Він уточнив, що 29 постраждалих, серед яких є неповнолітній, госпіталізовані, а дев’ять осіб у важкому стані перевезли до спеціалізованих федеральних медичних центрів Росії. Також 11 березня у Брянській області оголошено днем жалоби.

Журналіст Денис Казанський зазначив, що пропагандистка каналу "Соловйов.Live" Анастасія Кашеварова фактично підтвердила, що підприємство виробляло компоненти для російських ракет. За її словами, під час удару на заводі перебували цінні спеціалісти, а сигналу повітряної тривоги перед атакою не було.

/ Скріншот

"Каже, що сталася злочинна недбалість. Але знову не каже, хто саме винен у тому, що все це відбувається. Хто ж розпочав війну, через яку тепер обстрілюють міста Росії. Знову проклята невідомість...", - іронізує він.

Водночас, у Кремлі бідкаються, що удар по Брянську британськими ракетами Storm Shadow нібито не міг бути здійснений без участі спеціалістів із Великої Британії. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Очевидно, що запуск цих ракет був неможливий без британських фахівців. Ми усвідомлюємо це, ми це добре знаємо, і ми це, природно, враховуємо", - сказав він журналістам.

Він також стверджував, що саме через подібні дії, які Москва називає "варварськими", Росія продовжує проводити так звану "спеціальну військову операцію". За його словами, однією з її цілей залишається демілітаризація України.

Після результативної ракетної атаки речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва має намір звернутися до ООН зі скаргою. Вона назвала удар "атакою по цивільному населенню", не згадуючи, що ціллю був завод "Кремній Ел", який виробляє продукцію для російської армії.

Яка ступінь пошкоджень заводу

Після масштабної високоточної атаки із застосуванням крилатих ракет Storm Shadow російський завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську, який працював на потреби військово-промислового комплексу РФ, фактично можна вважати знищеним, а не просто пошкодженим. Таку оцінку дають експерти профільного видання Defense Express.

На їхню думку, відновлення навіть частини технологічних процесів на підприємстві може тривати роками, якщо взагалі буде визнано доцільним. Для цього існує низка важливих причин.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

"Варто розуміти, що у головне виробниче приміщення заводу завод "Кремній Ел", розміром приблизно 140 на 140 метрів влетіло одразу п'ять крилатих ракет. І варто нагадати, що бойова частина Storm Shadow типу BROACH вагою 450 кг спочатку пробиває першу перешкоду за допомогою кумулятивного заряду, а вже у приміщенні вибухає основна бойова частина", - йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначають, що додаткові відеозаписи ударів, зроблені жителями Брянська, дозволили OSINT-спільноті "КіберБорошно" встановити, що ще дві ракети влучили у два менші виробничі приміщення. Водночас виробництво напівпровідників на заводі "Кремній Ел", який вважається другим за обсягами виробником мікроелектронних компонентів у Росії, здійснювалося на дорогому та високоточному іноземному обладнанні, яке потребує надзвичайно суворих умов експлуатації, зокрема щодо чистоти повітря.

Зазначається, що найбільш технологічні процеси на підприємстві відбувалися у спеціальних боксах із контрольованим мікрокліматом, де допустимий рівень пилу становив лише одну частинку на літр повітря. Саме таке обладнання активно встановлювали на заводі у 2010-х роках завдяки значним державним інвестиціям.

Водночас частина виробництва, пов’язана зі старішою елементною базою рівня 1980-х років, працювала на радянському обладнанні того ж періоду. Хоча воно менш чутливе до умов експлуатації, його відновлення та ремонт також викликають серйозні питання через значну зношеність і закриття підприємств, які раніше виготовляли такі машини.

"Окрім того, попри те, що підприємство належить до передових російських виробництв мікроелектроніки, виробничі процеси продовжували потребувати значної кількості працівників. Навіть станом на 2021 рік на підприємстві працювало понад 1,5 тисячі осіб. А з переходом заводу на багатозмінний режим - й того більше. А як бідкаються самі росіяни, удар прийшовся, коли на цьому виробництві мікроелектроніки, що використовується, зокрема, у російських крилатих та балістичних ракетах, була перезмінка. При цьому повітряна тривога не була оголошена. Водночас про долю осіб, що брали участь у виробництві озброєння, яке росіяни використовують для цілеспрямованих ударів по житлових будівлях українських міст, місцева влада Брянську мовчить", - резюмують фахівці.

Яка прихована ціль удару по Брянську та що таке "Изделие-30"

Удар по заводу "Кремній Ел" у Брянську демонструє, що і Україна, і Росія вже почали підготовку до нової зимової кампанії, роблячи це активними ударами. Про це повідомив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський у своєму дописі у Facebook.

"Ворог почав "обкатувати" доволі небезпечну ракету "Изделие 30", електроніку до якої роблять саме на цьому заводі (втім, як і до інших ракет також). Ну а Сили оборони України - просто ударили по цьому важливому об'єкту російського ВПК, як тільки отримали нову партію вітчизняних або ж імпортних ракет, ймовірно Storm Shadow", - зазначив він.

Ракета "Изделие 30" / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що Україні вже вдалося досягти паритету з російською стороною у сфері далекобійних безпілотників. Наступним етапом має стати досягнення подібного балансу у використанні далекобійного ракетного озброєння.

Експерт підкреслив, що це значно складніше завдання, адже за час повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 13 тисяч різних далекобійних ракет. Водночас він наголосив, що Україна не має іншого вибору, окрім як подолати всі ці виклики.

Чим важливий удар по Брянську – думка експертів

Історію з ударами по російському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську можна назвати своєрідним "діамантом у короні" серед останніх новин про ураження об’єктів на території РФ. Таку оцінку в ефірі Radio NV дав військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, російська сторона повідомляє про застосування Україною близько десяти ракет під час атаки на підприємство та заявляє, що завод повністю знищено.

"Дуже вдалий удар. І те, що це документувалося нашими безпілотниками, які були над місцем події, свідчить про те, що російського ППО в цьому місці немає", - наголосив він.

Попович підкреслив, що це підприємство має особливу цінність для Росії, оскільки виробляє електронні компоненти для різних типів ракет, зокрема для комплексів "Іскандер". Він також наголосив, що Україна завдає ударів по ключових підприємствах російського військово-промислового комплексу, які безпосередньо працюють на війну.

Також, ураження заводу "Кремній Ел" може призупинити виробництво нових ракет "Іскандер" і водночас погіршити якість інших ракет та військової техніки, де використовується сучасна електроніка. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. На його думку, вже найближчим часом кількість таких ракет у Росії може скоротитися.

Він зазначив, що удар став дуже болючим для російського військово-промислового комплексу, адже завод спеціалізується на електроніці — галузі високих технологій, яка безпосередньо пов’язана з ракетобудуванням.

Кузан також підкреслив, що наслідки атаки можуть позначитися не лише на виробництві "Іскандерів", оскільки проблеми можуть виникнути і з іншими видами озброєнь, де застосовуються відповідні електронні компоненти.

"Без цієї електроніки стає важче упакувати західну електроніку і мікрочіпи, які постачаються сірими схемами. А в перспективі та ж ракета "Изделие-30", яка потенційно могла б бути підвішена на Су-30, її перспективи стають вже дуже і дуже примарними", - сказав Кузан.

За його словами, "Кремній Ел" давно вважався однією з пріоритетних цілей для українських ударів. Раніше підприємство вже шість або сім разів атакували, але тоді йшлося переважно про удари безпілотниками. Нинішня атака стала прикладом комплексного застосування ракетного озброєння. Якщо після попередніх ударів завод відносно швидко відновлював виробництво, то цього разу зафіксовано повне руйнування одного з цехів і пошкодження ще кількох об’єктів на території підприємства.

Як удар по Брянську вплине на російські атаки по Україні Авіаційний експерт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив, що в Білорусі працює близько 14 підприємств, здатних частково замінити виробництво окремих комплектуючих, які виготовляв завод "Кремній". Водночас, за його словами, Україна практично не має можливості впливати на ці об’єкти або завдавати по них ударів, оскільки це може спричинити серйозні політичні та військові наслідки. Експерт в коментарі 24 каналу наголосив, що зараз важливо спостерігати, як Росія використовуватиме балістичні ракети — зокрема, у яких обсягах вони застосовуватимуться та чи відновляться поставки з боку Північної Кореї або Ірану. Він також зазначив, що іранський режим зазнав значних втрат пускових установок, однак все ще має певні запаси балістичних ракет, які можуть бути використані надалі.

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України.

