Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

Дар'я Пшеничник
12 березня 2026, 11:14
У Генштабі ЗСУ зявили, що внаслідок атаки було суттєво пошкоджено виробничі потужності підприємства.
Кремль "замітає сліди" після удару Києва по заводу "Кремній Ел"/ Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, КіберБорошно

Головне з новини:

  • Україна знищила ключовий завод мікрочіпів РФ
  • Кремль приховує масштаби удару по ОПК
  • "Воєнкори" звинуватили владу у провалі ППО

відео дня

Український високоточний удар по російському заводу "Кремній Ел" у Брянську 10 березня спричинив одну з найгучніших інформаційних криз у російському воєнному середовищі за останні місяці. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що за офіційними даними Генштабу ЗСУ, по підприємству - одному з ключових виробників мікроелектроніки для російського оборонного сектору - було завдано удару крилатими ракетами Storm Shadow. Пошкодження виявилися настільки значними, що відновлення одного з головних корпусів заводу без повної реконструкції практично неможливе.

Корекцією удару вперше проводили в режимі реального часу

Український 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" повідомив, що під час атаки вперше вдалося застосувати безпілотник для корекції вогню в реальному часі. Це дозволило уразити стратегічний об’єкт мінімальною кількістю ракет, підвищивши ефективність удару.

OSINT-канал "КіберБорошно" підтвердив щонайменше п’ять влучань у корпус №4 заводу. За оцінками аналітиків, об’єкт фактично виведений з експлуатації.

Чому удар став болючим для Росії

"Кремній Ел" заявляв, що є другим за масштабами виробником мікроелектроніки для Міноборони РФ. Підприємство постачало компоненти для:

  • концерну "Алмаз-Антей" (системи ППО),
  • корпорації "Тактическое ракетное вооружение" (виробництво ракет Х‑59, Х‑69, Х‑101, Х‑555).

Крім того, завод виготовляв високочастотні транзистори та елементи РЕБ для міжконтинентальних ракет "Ярс", "Булава" та "Тополь‑М".

Кремль намагається применшити удар

Російська влада спробувала подати атаку як "удар по цивільному об’єкту" та звинуватила Британію у нібито передачі розвідданих Україні. МЗС РФ навіть заявило, що удар був спрямований на зрив переговорів між США, Україною та Росією.

Однак ці заяви викликали різку реакцію серед російських "воєнкорів" та ультранаціоналістичних пабліків. У своїх дописах вони висміяли спроби державної пропаганди применшити значення удару та звинуватили Міністерство оборони РФ у нездатності захистити один із найважливіших об’єктів російського оборонно-промислового комплексу.

Коментатори також поставили під сумнів ефективність російських систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, наголошуючи, що влада навіть не повідомила, скільки ракет вдалося збити. Додатково вони заявили про дефіцит російських ракет і труднощі з відновленням пошкоджених систем протиповітряної оборони через санкції, що лише підкреслює глибину проблем, які Кремль намагається приховати.

У деяких пабліках навіть припустили, що Росія втратила частину фахівців, які перебували на підприємстві під час удару.

Як удар по Брянську вплине на російські атаки по Україні

Авіаційний експерт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив, що в Білорусі працює близько 14 підприємств, здатних частково замінити виробництво окремих комплектуючих, які виготовляв завод "Кремній". Водночас, за його словами, Україна практично не має можливості впливати на ці об’єкти або завдавати по них ударів, оскільки це може спричинити серйозні політичні та військові наслідки.

Експерт в коментарі 24 каналу наголосив, що зараз важливо спостерігати, як Росія використовуватиме балістичні ракети — зокрема, у яких обсягах вони застосовуватимуться та чи відновляться поставки з боку Північної Кореї або Ірану. Він також зазначив, що іранський режим зазнав значних втрат пускових установок, однак все ще має певні запаси балістичних ракет, які можуть бути використані надалі.

Удари України по території РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що під ударом важливий стратегічний об'єкт РФ. У російському місті Брянськ пролунав потужний гуркіт після оголошення режиму ракетної небезпеки.

Як раніше писав Главред, Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Мангуша і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі Новокрасновки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони також завдали серії ефективних ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на ВОТ Луганщини атакована нафтобаза "Луганська".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Брянск війна Росії та України Брянська область Удари вглиб РФ
