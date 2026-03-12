Рус
РФ завдала серію ударів КАБами по Запоріжжю – кількість постраждалих зросло

Руслан Іваненко
12 березня 2026, 00:04
Російські війська завдали авіаударів по житлових кварталах Запоріжжя, зруйнувавши будинки та пошкодивши інфраструктуру.
КАБ, Авіабомба
Іван Федоров підтвердив цілеспрямований удар по цивільних об’єктах / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Міноборони РФ

Коротко:

  • РФ завдала авіаударів по Запоріжжю 11 березня
  • Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки
  • Постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей

У середу, 11 березня, російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Хронологія атаки та наслідки

Повітряна тривога в регіоні була оголошена після пусків керованих авіабомб (КАБ), що відбулися близько 16:02 та 16:07. Перші вибухи в обласному центрі пролунали о 16:08, а вже за п'ять хвилин місто здригнулося від повторної серії ударів.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив цілеспрямований удар по цивільних об'єктах:

"Росіяни б'ють по інфраструктурі міста Запоріжжя", — зазначив він у своєму повідомленні.

Найбільших руйнувань зазнала одна з міських багатоповерхівок. Крім того, вибухова хвиля пошкодила ще 6 багатоквартирних та 9 приватних будинків у навколишньому районі. Серйозні пошкодження зафіксовані також у селі Розумівка.

Інформація про постраждалих

За даними ДСНС станом на вечір, кількість постраждалих зросла до 10 осіб. Люди отримали осколкові поранення, різані рани та пережили гостру реакцію на стрес. Серед поранених — двоє дітей: 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Рятувальники та психологи ДСНС працювали на місці події до повного завершення аварійних робіт. Фахівці надали психологічну допомогу 8 громадянам, половина з яких — діти. Також пожежники оперативно ліквідували займання на відкритій території, що виникло внаслідок "прильотів".

Інфографіка КАБ, інфографіка
КАБ / Інфографіка: Главред

Наразі комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілів, закриваючи пошкоджені вікна та розчищаючи територію від уламків.

О 23:27 очільник Запорізької ОВА повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі та Запорізькому районі, які звернулися по медичну допомогу, зросла до 13.

Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

