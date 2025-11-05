ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в місті

ЗСУ успішно провели операцію в центрі Покровська, спростувавши заяви росіян та повернувши на будівлю міськради український прапор.

ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Українські військові звільнили міську раду Покровська

Над будівлею вивісили прапор України

Воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську від російських загарбників і встановили на ній державний прапор України. Про це повідомила пресслужба полку та оприлюднила відео, де бійці детально розповідають про проведену операцію.

Раніше російські окупаційні війська поширювали інформацію ніби місто повністю під його контролем і що на міській раді піднято їхній стяг.

"Але інформацію ми спростували. Було задіяно 210-й та 1-й штурмовий батальйон. Виконували її поетапно. Було сплановано логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху", - повідомив командир 1 ШБ 425 ОШП з позивним "Боєць".

Зазначається, що дві штурмові групи отримали завдання пройти в центр Покровська, зачистити будівлю мерії та повернути на ній український прапор. Під час заходу їм вдалося скористатися елементом несподіванки і знищити ворога, який перебував усередині.

"Просунулись в будівлю, зачистили, знищили там ворога, вивішали прапор України та зробили свою роботу", - вказують військові.

Дивіться відео операції ЗСУ в Покровську:

/ Фото: скріншот

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, оточення українських військ у Покровську наразі відсутнє, повідомив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010 років) Ігор Романенко. Водночас він наголосив, що ситуація в місті залишається критичною. Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

За словами Романенка, фізичного оточення поки немає, однак російські підрозділи вже присутні майже в усіх районах Покровська та просунулися до залізниці. У відповідь Сили оборони України проводять у місті контрдиверсійну операцію.

Покровськ новини - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, і жодного оточення українських підрозділів немає. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, уточнивши, що наразі тривають дії з блокування противника, який намагається просунутися та закріпитися в межах Покровська.

Лейтенант Артем Прібильнов, начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, зазначив, що російські війська глибоко проникли в місто, де тривають запеклі вуличні бої.

За словами експерта з питань зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергія "Флеша" Бескрестнова, українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення якнайдовше утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, оскільки у разі втрати Покровська ворог отримає вигідні позиції для розміщення операторів БПЛА.

Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скала" 425-й окремий штурмовий полк "Скала" — формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія. Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого — "Скала". В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку — підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

