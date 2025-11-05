Кабмін затвердив "Зимову підтримку": Свириденко пояснила, хто отримає 6500 грн

Свириденко зазначила, що програма сприятиме покриттю базових потреб у холодну пору року та зміцнить соціальну допомогу.

Уряд затвердив одноразові виплати 6500 грн / Колаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, УНІАН

Коротко:

Уряд запровадив одноразові виплати 6500 грн

Понад 660 тисяч українців отримають фінансову підтримк

Програма реалізується в рамках пакету "Зимова підтримка"

Кабінет міністрів їнУкраи затвердив програму одноразових грошових виплат розміром 6500 гривень для громадян, які потребують найбільшої соціальної підтримки. Програма реалізується в межах пакету "Зимова підтримка", повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

Хто отримає допомогу

За словами прем’єр-міністра, допомога буде надана таким категоріям:

Діти-сироти

Діти під опікою

Діти з інвалідністю в прийомних сім’ях

Діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

ВПО з інвалідністю

Самотні пенсіонери

Як нараховуватимуться кошти

"Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття", — зазначила Свириденко.

Крім того, прем’єр-міністр додала, що понад 660 тисяч українців отримають фінансову підтримку в межах цього пакету.

Програма допоможе найбільш вразливим верствам населення покрити основні потреби в холодну пору року та підтримає соціально незахищені категорії громадян.

Виплати українцям - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Програма має діяти вже в грудні 2025 року.

Крім того, з 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок виплат сім’ям загиблих захисників та інших громадян, які віддали життя під час виконання обов’язків перед державою. Щомісячна допомога сім'ям загиблих зросте на 50%.

Нагадаємо, що у середу, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев у Telegram.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

