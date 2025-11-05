Кабмін затвердив "Зимову підтримку": Свириденко пояснила, хто отримає 6500 грн

Коротко:
- Уряд запровадив одноразові виплати 6500 грн
- Понад 660 тисяч українців отримають фінансову підтримк
- Програма реалізується в рамках пакету "Зимова підтримка"
Кабінет міністрів їнУкраи затвердив програму одноразових грошових виплат розміром 6500 гривень для громадян, які потребують найбільшої соціальної підтримки. Програма реалізується в межах пакету "Зимова підтримка", повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.
Хто отримає допомогу
За словами прем’єр-міністра, допомога буде надана таким категоріям:
- Діти-сироти
- Діти під опікою
- Діти з інвалідністю в прийомних сім’ях
- Діти внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
- ВПО з інвалідністю
- Самотні пенсіонери
Як нараховуватимуться кошти
"Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття", — зазначила Свириденко.
Крім того, прем’єр-міністр додала, що понад 660 тисяч українців отримають фінансову підтримку в межах цього пакету.
Програма допоможе найбільш вразливим верствам населення покрити основні потреби в холодну пору року та підтримає соціально незахищені категорії громадян.
Виплати українцям - останні новини
Як повідомляв Главред, 1 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Програма має діяти вже в грудні 2025 року.
Крім того, з 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок виплат сім’ям загиблих захисників та інших громадян, які віддали життя під час виконання обов’язків перед державою. Щомісячна допомога сім'ям загиблих зросте на 50%.
Нагадаємо, що у середу, 5 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень. Про це повідомив народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев у Telegram.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
