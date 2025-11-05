Рус
Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

Руслана Заклінська
5 листопада 2025, 17:38
3449
Бескрестнов закликав не нагнітати через ситуацію у Покровську.
Покровськ триматимуть до останнього / Колаж: Главред, фото: скріншот карти deepstatemap.live, 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада

Ключові тези "Флеша":

  • Українське керівництво вирішило утримувати якомога довше Покровсько-Мирноградський район
  • Окупація Покровська дасть ворогу вигідні позиції для БПЛА
  • У разі необхідності залучать усі резерви ЗСУ

Українське військово‑політичне керівництво ухвалило рішення максимально довго утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію. У разі захоплення Покровська ворог отримає вигідні позиції для розміщення операторів БПЛА. Про це повідомив фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви", - написав "Флеш".

За словами "Флеша", утримання цих територій має критичне значення з військової точки зору, адже Покровськ розташований на висотах, які відкривають практично рівну територію вглиб Дніпропетровської області. Захоплення міста дозволить ворогу вести спостереження і застосовувати БПЛА на значні дистанції.

"Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити. Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життів людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, Сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС", - зазначив Бескрестнов.

Також "Флеш" звернувся до громадян із проханням не нагнітати. Він пояснив, що українські захисники постійно контактують із близькими й читають новини та дописи у соцмережах, а панічні публікації послаблюють їхній моральний стан.

"Тому прошу, не нагнітайте обстановку. Солдату складно морально воювати, коли звучить "все пропало", "всі оточені", а на картах сірою зоною позначають те, де ти впевнено тримаєш оборону", - наголосив Бескрестнов.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка мета наступу на Покровськ - думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що напрямок Покровськ–Мирноград став одним із пріоритетних для Кремля. За його словами, російські війська перекидають на цей рубіж підрозділи та техніку, одночасно знижуючи активність на Харківщині та Сумщині.

Селезньов пояснив, що головна мета противника - захопити Покровськ і Мирноград, щоб відкрити шлях на Слов’янськ і Краматорськ. Він зауважив, що ситуація на напрямку залишається надзвичайно напруженою, оскільки росіяни посилюють тиск і намагаються перерізати українські логістичні коридори.

Ситуація у Покровську - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська прорвалися на околиці Покровська та намагаються оточити українські підрозділи. За словами військових, 80% міста вже під контролем ворога, а в Мирнограді українські бійці фактично оточені.

Проте у Генштабі ЗСУ заявили, що українські Сили оборони продовжують тримати оборону в Покровсько-Мирноградській агломерації, оточення підрозділів немає. Українські війська блокують противника в місті, проводять ударно-пошукові дії та зміцнюють фланги оборони.

Крім цього, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:38Фронт

