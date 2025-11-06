Рус
Що стоїть за атакою на Покровськ і чому Україна не може відступати — BBC

Руслан Іваненко
6 листопада 2025, 01:42
Аналітики оцінюють можливі сценарії розвитку подій на сході України найближчими місяцями.
Втрата Покровська може послабити українські оборонні рубежі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте в матеріапі:

  • Які наслідки падіння Покровська
  • Чому місто має стратегічне значення
  • Як це вплине на переговори США та позицію Росії у війні

Україна може зіткнутися з найбільшою втратою за останні місяці, якщо ключове східне місто Покровськ впаде під натиском російських військ, повідомляє BBC.

Захоплення Покровська наблизить президента РФ Володимира Путіна до мети — контролю над усім Донбасом, навіть попри повільне просування російських сил цього року.

"Якщо Покровськ впаде, оборона його міста-супутника Мирнограда стане практично нездійсненним завданням, і російські війська зможуть зосередитися на боях за Костянтинівку на північному сході та решту міст так званого 'поясу фортець' — Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ," — зазначається в матеріалі.

Аналітик Майкл Кофман з Фонду Карнегі за міжнародний мир додає, що Україна ще має оборонні рубежі, до яких можна відступити, і здатна відновити захист:

"Російським військам не вистачає імпульсу, а їхні методи ведення бойових дій його не забезпечують. Проникнення забезпечує поступовий наступ, але не може забезпечити значущих в оперативному відношенні проривів."

Стратегічне значення міста

Покровськ нині майже безлюдний, проте він має важливе стратегічне значення для українських військ. Місто є ключовим автомобільним і залізничним вузлом на сході, і його втрата може відкрити російським військам шлях у центральну частину Дніпропетровської області.

Згідно з інформацією BBC, російські війська вже наближаються до головної дороги на Павлоград і Дніпро, а на південному заході просунулися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Інша стратегічна дорога веде до Запоріжжя, ще одного регіону, на який претендує Росія.

Путін, за даними журналістів, вимагав передачі всього Донецька як умови завершення війни. Однак навіть у разі падіння Покровська це не гарантує, що інша частина Донецька теж опиниться під контролем Росії.

Стратегічне значення міста

Інститут вивчення війни зазначає, що Росія наразі не має можливостей швидко прорвати українські укріплення, і повне просування може зайняти кілька років.

"Втратa Покровська стане ударом по моральному духу українців на початку зими, коли Росія атакуватиме об'єкти електропостачання. Це також спричинить значні втрати в живій силі, ресурсах і техніці, виділених для захисту міста," — пише BBC.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Аналітики також відзначають, що падіння міста може вплинути на прагнення президента США Дональда Трампа до припинення війни та зміцнити переговорну позицію Москви, демонструючи, що Росія не є "паперовим тигром".

Експертна думка: обстановка в місті

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006–2010) Ігор Романенко спростував інформацію про нібите оточення українських військ у Покровську.

За його словами, ситуація в місті залишається дуже напруженою: російські сили присутні майже в усіх районах і просунулися до залізничної інфраструктури. Водночас Романенко підкреслив, що українські війська проводять контрдиверсійні операції, що дозволяє утримувати контроль над ситуацією та стримувати противника.

Експерт зазначає, що паніка про оточення не відповідає дійсності, а дії українських військ демонструють організовану оборону і готовність до подальшого протистояння.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Як повідомляв Главред,начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, що захищає Покровськ, лейтенант Артем Прібильнов заявив про те, що російські окупанти дуже глибоко інфільтрувалися в місто, де тривають вуличні бої.

Крім того, Українське військово‑політичне керівництво ухвалило рішення максимально довго утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію. У разі захоплення Покровська ворог отримає вигідні позиції для розміщення операторів БПЛА.

Нагадаємо, що старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Про джерело: ВВС

BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі.

BBC має українську службу, яка надає новини та інформацію українською мовою.

15:51

"Не потрібна олімпійська медаль, щоб бути кимось": Анна Різатдінова розповіла, чи буде віддавати свого сина у великий спорт

15:47

Результат вже відомий - чим закінчаться переговори Трампа і Орбана в Білому доміВідео

15:43

Непомітно "з’їдають" електроенергію: які прилади слід обов'язково вимикати з розетки

