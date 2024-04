Ресурси "м'яса" у Кремля: в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів

Країна-агресор Росія, цілком ймовірно, доб'єтьсятактичних успіхів на фронті найближчими тижнями - поки Сили оборони України чекає прибуття військової допомоги від США. Про це йдеться у свіжому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, росіяни роблять ставку на свою масовість - наявність великих ресурсів живої сили і техніки, однак навіть цим навряд чи зможе розтрощити українську оборону.

Отримавши західну підтримку, добре забезпечені західною зброєю Сили оборони можуть запобігти значним ворожим наступам влітку 2024 року. Однак окупанти напевно користуватимуться деякими перевагами та адаптаціями - для того, щоб створити значну загрозу українському контрнаступу.

"Прибуття американської допомоги на фронт найближчими тижнями дасть змогу Силам оборони України розв'язати проблему поточних матеріальних обмежень і послабити російські наступальні операції (...). У російських сил є можливість домогтися значних тактичних успіхів у районі Авдіївки і досягти важливої в оперативному відношенні мети - захоплення Часового Яру. Однак будь-яка з цих спроб навряд чи переросте в оперативно значущий прорив у найближчому майбутньому, не кажучи вже про те, щоб призвести до руйнування української оборонної лінії в Донецькій області", - зазначили аналітики ISW.

Крім того, фахівці зазначили, що добре оснащені українські сили раніше не дозволяли окупантам домогтися тактичних успіхів під час попередніх великомасштабних наступів - і малоймовірно, що цього літа армія країни-агресора РФ проведуть операцію, що буде значно масштабнішою та інтенсивнішою за попередні наступи.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.