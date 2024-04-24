Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня

Лінія фронту відносно стабільна, підрозділи ЗСУ не мають жодної ділянки, де окупантам вдалося просунутися, зазначив Олексій Тарасенко.

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Чи є шанс у окупантів захопити Часів Яр / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

У Росії немає шансів захопити Часів Яр на Донеччині ані до 9 травня, ані загалом. Окупанти намагаються ускладнити логістику та виснажити ЗСУ, щоб просунутися. Про це заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів в ефірі телемарафону.

"Противник кожного дня намагається атакувати на всіх напрямках поблизу Часового Яру, південніше міста, вздовж шосе, намагається повністю захопити селище Іванівське. В основному без просування", - зазначив військовий.

Ворог здійснює атаки піхотними групами, іноді використовуючи бронетехніку - кілька БМП та два-три танки, проте українські захисники не допускають значних проривів. Також окупанти вночі застосовують FPV-дрони, щоб не дозволити військовим Сил оборони зайти на позицію та замінити особовий склад.

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"Наразі лінія фронту відносно стабільна і підрозділи ЗСУ не мають жодної ділянки, де ворогу вдалося вклинитися і суттєво змінити наше бойове шикування", - наголосив Тарасенко.

За його словами, росіяни використовують усі доступні їм вогневі засоби та різні методи ведення бою, щоб підтримати свої піхотні підрозділи. Також російські окупанти намагаються ускладнити логістику для українських військ, щоб виснажити ресурси і створити умови для власного просування.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, окупанти не мають достатньо сил та ресурсів для масштабного наступу в районі Очеретиного. Ситуація на цьому напрямку залишається під контролем ЗСУ, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Також дезертирство серед мобілізованих у армії окупантів досягло рекордного рівня. Міністерство оборони Великої Британії повідомило зазначило, що за березень 2024 року російські військові суди винесли рекордну кількість вироків за статтею дезертирство - 684. Загалом з початку "часткової мобілізації" в РФ зареєстровано 7400 вироків, найбільше з них - 496 у Московській області.

Як повідомляв Главред, українські захисники відновили контроль над втраченими позиціями на схід від Часового Яру і просунулися на схід від Іванівського в Донецькій області, згідно із звітом Інституту вивчення війни (ISW).

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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