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Захоплення Часова Яру відкриє окупантам дорогу до "оборонного поясу" ЗСУ - ISW

Анна Ярославська
26 квітня 2024, 07:34
Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року.
Часів Яр, ЗСУ
Якщо Росія захопить Часів Яр, це відкриє їй дорогу до "оборонного поясу" / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, deepstatemap.live

Російські окупаційні війська становлять реальну загрозу захоплення Часова Яру в Донецькій області. Це дасть змогу армії РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України на Донбасі. Про це йдеться у свіжому зведенні Інституту вивчення війни. При цьому аналітики вважають, що окупанти, ймовірно, не зможуть зробити це швидко.

Експерти ISW зазначили, що російські наступальні операції на захід від Авдіївки можуть надати тактичні переваги. А російська наступальна операція із захоплення Часового Яру відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.

Російські війська в районі Авдіївки залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної мети в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від Покровська.

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Навіть якщо російські тактичні успіхи змусять українські війська відступити на позиції далі на захід, нинішні російські успіхи на північний захід від Авдіївки навряд чи стануть оперативно значущими в найближчій перспективі.

Війна в Україні - карта
Окупанти продовжують тиск на Часів Яр / deepstatemap.live

Зазначається, що російські війська, які наразі перебувають на східних околицях Часова Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Тиск на місто є серйозним.

Експерти припускають, що окупанти, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Часів Яр - останні новини

Часів Яр залишається гарячим напрямком фронту, зазначив 21 квітня президент Володимир Зеленський. Водночас українські та західні аналітики констатують погіршення оперативної ситуації на зазначеній ділянці впродовж останніх днів.

25 квітня військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію в районі міста Часів Яр і зупинити просування окупантів.

Глава пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашников заявив, що російські війська продовжують наступ на позиції українських військових для подальшого просування в напрямку міста Часів Яр у Донецькій області. Ворог збільшив застосування авіації та КАБів на цьому напрямку фронту.

Росія не має шансів захопити Часів Яр на Донеччині ні до 9 травня, ні загалом. Окупанти намагаються ускладнити логістику і виснажити ЗСУ, щоб просунутися. Про це заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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