Армія РФ може обійти Часів Яр: в ISW розкрили серйозні загрози на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення.

У новому звіті ISW, що минулої доби бойові дії точилися на північний схід від Часів Яру біля Богданівки, поблизу мікрорайонів Новий і Канал у східному Часовому Яру, на схід від Часового Яру поблизу Іванівського, на південний схід від Часового Яру біля заповідника Ступки-Голубовського та Кліщіївки та на південь від Часового Яру поблизу Шумів.

Натомість речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська атакують Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку з метою обійти Часів Яр і створити умови для оперативного оточення та захоплення населеного пункту.

За його словами, 25 квітня окупанти зосередили дещо більше особового складу біля Кліщіївки та сильно атакували біля Білої Гори. Волошин додав, що російські війська в районі Білої Гори проводять перегрупування, накопичують боєприпаси та активно розміновують лінію фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.