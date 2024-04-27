Армія РФ може обійти Часів Яр: в ISW розкрили серйозні загрози на фронті

25 квітня окупанти зосередили дещо більше особового складу біля Кліщіївки та сильно атакували біля Білої Гори.

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Окупанти хочуть обійти Часів Яр / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstate

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення.

У новому звіті ISW, що минулої доби бойові дії точилися на північний схід від Часів Яру біля Богданівки, поблизу мікрорайонів Новий і Канал у східному Часовому Яру, на схід від Часового Яру поблизу Іванівського, на південний схід від Часового Яру біля заповідника Ступки-Голубовського та Кліщіївки та на південь від Часового Яру поблизу Шумів.

Натомість речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська атакують Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку з метою обійти Часів Яр і створити умови для оперативного оточення та захоплення населеного пункту.

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За його словами, 25 квітня окупанти зосередили дещо більше особового складу біля Кліщіївки та сильно атакували біля Білої Гори. Волошин додав, що російські війська в районі Білої Гори проводять перегрупування, накопичують боєприпаси та активно розміновують лінію фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що РФ прискорила наступ на Донеччині та хоче прорвати оборону ЗСУ. Незважаючи на постійно високі втрати, російські сили здатні постійно обстрілювати українські позиції, вважають у розвідці Британії. Сухопутні сили РФ створили вузький виступ вглиб української території, увійшовши до міста Очеретине.

У ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються обійти Часів Яр по флангах через Богданівку та Іванівське, щоб взяти місто в оперативне оточення. Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву української оборони західніше Бахмута.

У ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня. Противник кожного дня намагається атакувати на всіх напрямках поблизу Часового Яру, південніше міста, вздовж шосе, намагається повністю захопити селище Іванівське.

Захоплення Часового Яру відкриє окупантам дорогу до "оборонного поясу" ЗСУ. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Це дасть змогу армії РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України на Донбасі.

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