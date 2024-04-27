Умова переможного контрнаступу ЗСУ: в ISW назвали ключовий фактор

Сили оборони не повинні дозволити окупантам досягти оперативно значущих успіхів, кажуть в ISW.

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ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53-я ОМБр

Продовження надання Києву військової допомоги матиме визначальне значення в питанні звільнення Україною захоплених РФ територій.

Незважаючи на те, що, на думку окремих американських представників, після виділення нового траншу допомоги, війну в Україні необхідно "заморозити", остаточні висновки щодо спроможності Сил оборони провести контрнаступальні дії говорити ще зарано, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські військові аналітики зазначають, що після доставки допомоги, Силам оборони знадобиться час, щоб стабілізувати лінію фронту, що особливо актуально для Авдіївського напряму і для району Часового Яру.

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Також українські захисники повинні будуть оборонятися, щоб не дозволити окупантам досягти оперативно значущих успіхів влітку. Також підкреслюється, що пізніше ЗСУ повинні будуть перехопити ініціативу провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024 або у 2025 році.

А для цього Силам оборони потрібно вирішити свої поточні проблеми з особовим складом - оснастити нові та відновити старі підрозділи. Значну роль у визначенні графіка операцій відіграватимуть часові рамки цих дій.

"Здатність України повернути собі всю свою територію в довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, в Кремлі і в Києві, і будь-які дискусії, які розглядають перспективи української перемоги або поразки як заздалегідь певні результати, ігнорують те, як всі сторони, які беруть участь, могли б динамічно змінити перебіг війни", - додали в ISW.

Раніше Кирило Буданов назвав умову завершення війни. Глава ГУР озвучив свою думку щодо переговорів з країною-агресором РФ. Зокрема, глава ГУР заявив, що "не буде заперечувати" проти можливого розпаду Росії на дрібні частини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розкрили план Трампа щодо завершення війни з поступками Києва Москві. Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя", цитують ЗМІ Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, британський генерал розкрив план РФ. Окупанти прагнуть скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, і здійснити новий наступ влітку.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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