ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра: деталі від ISW

Аналітики Інституту вивчення війсни вказують на те, що на тлі позиційних боїв українські військові змогли просунутись на лівому березі Дніпра.

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В ISW розкрили деталі успішного просування ЗСУ / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Сили оборони України здійснили просування в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонщини. Українські військові продовжують утримувати позиції на даній ділянці фрону. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська нещодавно незначно просунулися в Кринках, Херсонська область, на лівому березі Дніпра на тлі позиційних боїв у цьому районі 24 квітня", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що відеозапис з геолокацією від 24 квітня показує, що Сили оборони здійснили просування в північній частині наслееного пункту Кринки. За даними Інстиуту вивчення війни це вказує на те, що українські військові продовжують тримати обоону в межах населеного пункту.

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У той же час, в звіті зауважується, що російські війська змогли здійснити просування в Работиному в рамках позиційних боїв у західній частині Запорізької області.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 квітня, свідчить про те, що російські війська просунулись в центральній частині населеного пункту. Позиційні бої відбувалися у Роботиному та на північний захід від Вербового (східніше від Роботиного).

Що відомо про бої на лівому березі Дніпра? / Фото: understandingwar

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Плацдарм в Кринках - бої на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові 6 квітня встановили прапор України на окупованому лівобережжі Дніпра. Про це повідомила пресслужба бригади 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Водночас, начальник служби зв'язків з громадськістю 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих зазначає, що спроби російських ДРГ закріпитись в Роботиному залишаються безуспішними, адже окупанти не доживають до ночі.

Окупаційні війська Росії за останні півтора місяця зайняли нові позиції на північно-західних околицях Вербового Запорізької області, проте це можна вважати несуттєвим просуванням. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". висловив думку, що противник спробує оточити населений пункт Роботине.

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