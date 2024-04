ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра: деталі від ISW

Сили оборони України здійснили просування в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Херсонщини. Українські військові продовжують утримувати позиції на даній ділянці фрону. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що відеозапис з геолокацією від 24 квітня показує, що Сили оборони здійснили просування в північній частині наслееного пункту Кринки. За даними Інстиуту вивчення війни це вказує на те, що українські військові продовжують тримати обоону в межах населеного пункту.

У той же час, в звіті зауважується, що російські війська змогли здійснити просування в Работиному в рамках позиційних боїв у західній частині Запорізької області.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 квітня, свідчить про те, що російські війська просунулись в центральній частині населеного пункту. Позиційні бої відбувалися у Роботиному та на північний захід від Вербового (східніше від Роботиного).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.