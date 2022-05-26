Раніше орудував у "ДНР": стало відомо, хто з генералів РФ наказав обстріляти Запорізьку область

Командує 58-ю загальновійськовою армією генерал-лейтенант РФ Зусько Михайло Степанович

Прокуратура повідомила про підозру російському генералу, який наказав обстрілювати Запорізьку область. Через дії окупанта загинули місцеві жителі, була знищена інфраструктура області та житлові будинки.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, слідство встановило, що в березні 2022 року генерал-лейтенант, командувач 58-ю армією Південного військового округу збройних сил РФ віддав наказ обстріляти населені пункти Запорізької області. В результаті загинули мирні жителі та була пошкоджена інфраструктура, а також житлові будинки в регіоні.

Російському генералу заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч.2 ст. 28, Ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області при оперативному супроводі відділу контррозвідувальної роботи УСБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, в Офісі гепрокурора не назвали імені російського генерала, але згідно з відкритими даними, командує 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович. Він обіймає цю посаду з літа 2020 року. З літа до кінця осені 2014 командував 1-м армійським корпусом "ДНР".

Як повідомляв Главред, російський командир 38-ї окремої мотострілецької бригади шостої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Сергій Вікторович Максимов віддавав накази вбивати українців у Харківській області. Сам він родом з Ужгорода на Закарпатті.

Раніше була встановлена особа російського окупанта, який на Київщині ґвалтував жінок. Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Булат Фассахов.

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