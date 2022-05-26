Раніше орудував у "ДНР": стало відомо, хто з генералів РФ наказав обстріляти Запорізьку область

Російському генералу-лейтенанту заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв ведення війни, поєднаному з умисним вбивством.
Прокуратура повідомила про підозру російському генералу, який наказав обстрілювати Запорізьку область. Через дії окупанта загинули місцеві жителі, була знищена інфраструктура області та житлові будинки.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, слідство встановило, що в березні 2022 року генерал-лейтенант, командувач 58-ю армією Південного військового округу збройних сил РФ віддав наказ обстріляти населені пункти Запорізької області. В результаті загинули мирні жителі та була пошкоджена інфраструктура, а також житлові будинки в регіоні.
Російському генералу заочно повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч.2 ст. 28, Ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області при оперативному супроводі відділу контррозвідувальної роботи УСБУ в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, в Офісі гепрокурора не назвали імені російського генерала, але згідно з відкритими даними, командує 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович. Він обіймає цю посаду з літа 2020 року. З літа до кінця осені 2014 командував 1-м армійським корпусом "ДНР".
Як повідомляв Главред, російський командир 38-ї окремої мотострілецької бригади шостої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Сергій Вікторович Максимов віддавав накази вбивати українців у Харківській області. Сам він родом з Ужгорода на Закарпатті.
Раніше була встановлена особа російського окупанта, який на Київщині ґвалтував жінок. Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Булат Фассахов.
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