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Ідентифіковано полковника ЗС РФ, який наказав обстрілювати селища Харківщини: він родом з України

24 травня 2022, 06:48

26 березня Сергій Максимов наказав використовувати важку систему вогнеметного вогню ТОС-1 Буратіно по житлових масивах у Малій Рогані та Вільхівці.

Сергій Максимов
Сергій Максимов підозрюється в порушенні законів і звичаїв війни, сполученому з умисним вбивством / Фото facebook.com/VenediktovaIryna, Reuters

Російський командир 38-ї окремої мотострілецької бригади шостої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ Сергій Вікторович Максимов віддавав накази вбивати українців у Харківської області. Сам він родом з Ужгорода на Закарпатті.

Як розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова у своєму Facebook, у розпорядженні Максимова знаходилися артилерійські та ракетні дивізіони з озброєнням.

"За іронією долі народився полковник в Ужгороді на Закарпатті. Вбивати українців прибув в Харківську область", - повідомила генпрокурор.

В даний час Максимов підозрюється в порушенні законів і звичаїв війни, сполученому з умисним вбивством.

Зокрема, прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим використовувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратіно" по житлових масивах селищ Мала Рогань та Вільхівка. Вогонь запальними снарядами з установки вівся по мирних будинках.

В результаті атаки житлові будинки, Малороганський ліцей і молокозавод були пошкоджені. Через обстріл мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка, від яких через кілька днів померла в лікарні.

"Йому було достовірно відомо, що там відсутні будь-які військові об'єкти. До того ж застосування такої зброї в місцях, де живе цивільне населення, заборонено міжнародним правом", — зазначила Венедіктова.

Сергій Вікторович Максимов давав накази вбивати українців на Харківщині / Фото facebook.com/VenediktovaIryna

Що таке ТОС-1 Буратіно

ТОС-1 Буратіно - це важка вогнеметна система залпового вогню на базі танка Т-72.

Призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу і руйнування споруд і будівель, знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах, осколками, ударною хвилею.

Вперше застосовувалася в Афганістані в 1988-1989 роках.

Модицикацією ТОС-1 Буратіно є ТОС-1А "Солнцепек".

Як розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов, немає відкритої інформації про те, скільки таких установок є у Росії та скільки завезено в Україну.

"Установки ТОС-1 (або ТОС–1А) були помічені в колонах російської армії вже на третій-четвертий день війни. Від обстрілу з такого знаряддя може врятувати лише герметично закрите приміщення, куди не потрапить ця вибухова суміш. Крім того, приміщення повинно бути досить міцним, щоби витримати вибухову хвилю. Боротися з цими установками можна або з повітря, або точними ударами артилерії", - сказав Жданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За деякими даними, станом на 2014 рік в Росії було не менше 8 одиниць ТОС.

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Раніше правоохоронці ідентифікували командира роти, який віддавав накази вбивати мирних жителів у Бучанському районі Київської області. Йдеться про 30-річного старшого лейтенанта Василія Литвиненка, командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних Військ ЗС РФ у складі 35-ї загальновійськової армії.

Раніше Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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