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В Україні суд виніс перший вирок російському окупанту: 21-річний Шишимарін отримав довічне

23 травня 2022, 13:25

28 лютого російський військовий вбив беззбройного 62-річного жителя Чупахівки. Олександр Шеліпов помер на місці в декількох десятках метрів від свого будинку.

Вадим Шишимарин
21-річний Вадим Шишимарін вбив мирного жителя на Сумщині / Фото УНІАН

Солом'янський суд Києва 23 травня оголосив вирок російському окупанту Вадиму Шишимаріну, який вбив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області. За скоєння даного злочину путінського солдата засудили до довічного ув'язнення. Це перший подібний вирок з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Суд не повірив свідченням Шишимаріна про те, що у нього не було наміру вбити мирного жителя, коли він вистрілив в нього.

"Шишимаріна... визначити винним у вчиненні кримінального правопорушення... і призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Термін відбування покарання рахувати з 1 березня. Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити без змін - тримання під вартою", - цитує УНІАН фрагмент вироку.

Що відомо про справу Вадима Шишимаріна

21-річний Вадим Шишмарін - командир відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області".

За даними слідчих, 28 лютого російський військовий вбив беззбройного 62-річного жителя смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова, який вів по узбіччю дороги велосипед, був одягнений в цивільний одяг і не представляв небезпеки для окупантів. Чоловік розмовляв телефоном.

Один з військових наказав сержанту Шишмаріну вбити цивільного, щоби він не повідомив про них Збройним силам України. Той кілька разів вистрілив з автомата Калашникова в голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Шишимаріну інкримінували причетність до порушення законів і звичаїв війни, пов'язаних з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

Російський солдат після оголошення обвинувального акту в суді частково визнав себе винним і дав свідчення під час засідання. За свідченнями окупанта, вбити цивільного на велосипеді йому нібито наказав прапорщик. Коли Шишимарін відмовився, то, за його словами, йому почав погрожувати інший російський загарбник. Свідчення сержанта також підтвердив інший військовий РФ, який їхав разом з ним в авто.

18 травня Солом'янський суд Києва почав слухання у справі російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна, що стало першим з початку вторгнення Росії в Україну кримінальним провадженням про військові злочини.

Як повідомляв Главред, українські журналісти змогли ідентифікувати частину російських окупантів, які причетні до масового убивства мирних українців у Бучі Київська область. Серед військових злочинців - морпіхи з розбитої під Києвом 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії.

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