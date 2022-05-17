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Жінок ґвалтували по черзі: названо ім'я ще одного військового злочинця РФ

17 травня 2022, 12:04

Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади Булат Фассахов.

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Булат Фассахов / Facebook / VenediktovaIryna

Встановлено особу ще одного російського окупанта, який в Київській області ґвалтував жінок.

Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади Булат Фассахов, розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова в Facebook.

"Ідентифікований ще один підозрюваний у насильстві над жінками в Київській області. Це вже другий викритий російський ґвалтівник - 20-річний Булат Фассахов - радіотелефоніст гаубичного артилерійського дивізіону 30-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ", - повідомила вона.

За її даними, Київська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили окупанта і повідомили йому про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Що відомо про злочини окупанта РФ

Відзначається, що в березні Фассахов разом з товаришем по службі увірвалися в приватний будинок в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю і розправою над сім'єю, Фассахов її згвалтував.

Через кілька днів військовий злочин повторився. Цей же військовослужбовець разом з ще трьома зайшли вже в інший будинок. Сім'ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

Венедиктова додала, що встановлення осіб інших причетних до цих звірств триває.

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Ірина Венедіктова зґвалтування війна Росії та України
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