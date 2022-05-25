Вранці в Запоріжжі прогриміла серія потужних вибухів: перші подробиці ракетного удару

Вранці в Запоріжжі прогриміли вибухи / t.me/eto_zp

Вранці 25 травня в місті Запоріжжя прогриміли чотири потужні вибухи. За попередніми даними, в обласному центрі були зафіксовані ракетні удари.

Інформація про вибухи в Запоріжжі з'явилася близько 5:30 ранку. Очевидці повідомляють, що над деякими районами міста піднялася велика стіна диму, передає Telegram-канал Це Запоріжжя.

Деталі про наслідки ворожої атаки поки не розголошуються. Жителів Запоріжжя закликали зберігати спокій та не поширювати інформацію та фото - відеоматеріали про місця вибухів.

У Запорізькій ОВА уточнили, що о 05:13 у середу, 25 травня, російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Одну з них збило наше ППО.

В даний час обстежується територія, що потрапила під удар. На місці пригоди працюють відповідні служби. Інформація буде уточнена згодом.

Як повідомляв Главред, внаслідок нанесеного військами РФ в неділю ракетного удару по Малину Житомирської області пошкоджено інфраструктурний об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.

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