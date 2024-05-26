'Це працівники та відвідувачі': слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

На місці події розгорнуто штаб, де працюють представники ДСНС, Національної поліції, психологи, а також мобільна лабораторія ДНК.

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Пошуково-рятувальна операція в Харкові триває під загрозоб обстрілів / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція, скріншот з відео

У Харкові після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" загинуло шість людей, 40 людей зазнали травм, а 17 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них – працівники гіпермаркету та його відвідувачі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Менеджер з продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець, промоутер - загалом сімнадцятеро людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти. Це працівники та відвідувачі гіпермаркету", - зазначив Болвінов.

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За словами Синєгубова, на місці події розгорнуто штаб, де працюють представники ДСНС, Національної поліції, а також психологи.

"Крім того, тут на місці працює мобільна лабораторія ДНК. Фактично, прибувають близькі та рідні, які шукають своїх родичів. Ми їм пропонуємо здати ДНК-тести для можливої ідентифікації тіл. Пожежа наразі локалізована, невдовзі буде ліквідована повністю. Звичайно, буде велика кількість роботи щодо ідентифікації тіл, тому що, за нашими попередніми даними, у приміщенні могли ще перебувати понад 20 людей", - розповів Синєгубов.

Начальник слідчого управління поліції зауважив, що на місці фахівці відібрали зразки ДНК у родичів сімох із зниклих безвісти.

"Щоби встановити особи решти - шукаємо родини. Тільки так зможемо ідентифікувати обгорілі тіла", - додав Болвінов.

За його словами, правоохоронці продовжують працювати, незважаючи на потсійну загрозу обстрілів ворога. На території "Епіцентрі" продовжуються пошуки поранених та загиблих.

"Ворог не дає працювати - лунає тривога і поліція змушена виходити з будівлі. Постійна загроза з повітря заважає роботі. Але попри все, робота триває", - наголосив Болвінов.

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зауважив, що росіяни завдали удару по торговельному центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Незадовго росіяни вчетверте за день обстріляли Харків. Окупанти вдарили по району житлової забудови в центрі міста. РФ влучила в офісні приміщення. Пошкоджень зазнали також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об’єкти.

Також російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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