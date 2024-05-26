УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

Руслана Заклінська
26 травня 2024, 00:19
63
На місці події розгорнуто штаб, де працюють представники ДСНС, Національної поліції, психологи, а також мобільна лабораторія ДНК.
'Це працівники та відвідувачі': слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові
Пошуково-рятувальна операція в Харкові триває під загрозоб обстрілів / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція, скріншот з відео

У Харкові після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" загинуло шість людей, 40 людей зазнали травм, а 17 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них – працівники гіпермаркету та його відвідувачі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Менеджер з продажів у відділі лаків і фарб, старший продавець, промоутер - загалом сімнадцятеро людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти. Це працівники та відвідувачі гіпермаркету", - зазначив Болвінов.

відео дня
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА

За словами Синєгубова, на місці події розгорнуто штаб, де працюють представники ДСНС, Національної поліції, а також психологи.

"Крім того, тут на місці працює мобільна лабораторія ДНК. Фактично, прибувають близькі та рідні, які шукають своїх родичів. Ми їм пропонуємо здати ДНК-тести для можливої ідентифікації тіл. Пожежа наразі локалізована, невдовзі буде ліквідована повністю. Звичайно, буде велика кількість роботи щодо ідентифікації тіл, тому що, за нашими попередніми даними, у приміщенні могли ще перебувати понад 20 людей", - розповів Синєгубов.

Начальник слідчого управління поліції зауважив, що на місці фахівці відібрали зразки ДНК у родичів сімох із зниклих безвісти.

"Щоби встановити особи решти - шукаємо родини. Тільки так зможемо ідентифікувати обгорілі тіла", - додав Болвінов.

За його словами, правоохоронці продовжують працювати, незважаючи на потсійну загрозу обстрілів ворога. На території "Епіцентрі" продовжуються пошуки поранених та загиблих.

"Ворог не дає працювати - лунає тривога і поліція змушена виходити з будівлі. Постійна загроза з повітря заважає роботі. Але попри все, робота триває", - наголосив Болвінов.

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зауважив, що росіяни завдали удару по торговельному центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Незадовго росіяни вчетверте за день обстріляли Харків. Окупанти вдарили по району житлової забудови в центрі міста. РФ влучила в офісні приміщення. Пошкоджень зазнали також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об’єкти.

Також російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

00:19 Україна
В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:17 Україна
Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

21:42 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме 24612

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 280 за 9 секунд 20519

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 280 за 9 секунд

4 знаки зодіаку, яким не можна носити срібло: розпочнеться справжня чорна смуга 8792

4 знаки зодіаку, яким не можна носити срібло: розпочнеться справжня "чорна смуга"

Гороскоп на завтра 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці 6574

Гороскоп на завтра 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці

Останні новини

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові

25 травня, субота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

23:15

Поліція затримала популярну американську співачку за наркотики

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
22:40

Неможливість переговорів з ПутінимПогляд

22:32

Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

22:22

США погрожують РФ "знищенням усіх позицій" у разі застосування "ядерки" - МЗС Польщі

21:42

Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

Реклама
21:02

Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є пораненіФотоВідео

20:51

"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

20:43

Ти сама справляєшся: чоловік Єфросиніної, на тлі чуток про розлучення, звернувся до ведучої

20:21

Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

19:41

"Усе сипалося": електрик урятував людей з Епіцентру в Харкові та розповів про вибухиВідео

19:32

"Знято" і "виключено з військового обліку": юрист пояснив велику різницю в поняттях

19:03

Чи вимикатимуть світло україням 26 травня: "Укренерго" дало позитивний прогноз

18:40

Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

18:25

"Це – прояв божевілля": Зеленський емоційно відреагував на удар по ХарковуФотоВідео

17:57

В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

17:43

ЗСУ зупинили штурм РФ і вибивають ворога на Харківщині: названо напрямок

Реклама
16:41

"Штурмовик догорає в степах": знищення Су-25 РФ на сході потрапило на відеоВідео

16:38

РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалихФотоВідео

16:24

Чому в унітазі постійно тече вода: прості та дешеві способи виправити проблему

16:17

Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

16:10

"Вмієш читати - знайди висновок": Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

15:56

Загадка для найкмітливіших: лише справжні детективи знайдуть число 1 за 10 секунд

15:14

ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

15:06

Від Путіна: Орбакайте молить вищі сили захистити її від "зла"

15:02

Ароматний напій прямо з городу: топ-3 рослин для чайної клумбиВідео

14:49

"8 росіян до 1 українця": Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

14:18

"Найбільш неадекватний ворог за 100 років": Зеленський жорстко висловився про Путіна

14:17

Позбавить від хвороб і подовжить молодість: що можна зробити з пелюсток півонії

14:09

В Естонії заявили про розміщення військ в Україні: рішення має ухвалити парламент

13:58

В Україні хочуть блокувати рахунки за активні перекази скарти на карту: що сталося

13:47

Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

13:46

Церковне свято 26 травня: що категорично заборонено робити у цей день

13:08

Повістка на роботі: юрист пояснив, як роботодавців можуть карати за порушення

12:44

У Кейт Міддлтон рак: телеграм-канал опублікував фото принцеси з лікарні

12:20

Премʼєр Шмигаль доручив Одеській ОВА екстрено ліквідувати техногенно-екологічну загрозу

12:04

Дві підгодівлі змусять цвісти грошове дерево: як приготувати добриво для товстянкиВідео

Реклама
12:00

НАТО може задіяти 5 статтю про колективну оборону: генсек Альянсу назвав умову

11:56

"Він не уклоніст": колишня дружина Потапа згадала про сім'ю і про нього

11:20

Чому не можна казати "творог": українцям назвали найпоширенішу помилкуВідео

10:59

ЗСУ готують масштабний контрнаступ у Харківській області: у Bloomberg розкрили деталі

10:34

Цвістимуть до заморозків: які швидкорослі квіти посадити у червні

10:13

"РФ готується": в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню

10:10

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

09:24

Гороскоп на завтра 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці

09:00

Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля

08:53

Жоден шматочок землі не буде пустувати: що можна садити у відкритий ґрунт у червні

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти