"Мирна пропозиція Путіна": в ОП жорстко відреагували на удар РФ по Харкову

Партнери не дозволяють Україні атакувати цілі на території країни-агресора, нагадав Михайло Подоляк.

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Наслідки удару РФ по Харкову / Колаж: Главред, Фото: ДСНС

Навмисний удар російських окупантів керованою авіаційною бомбою по торговому центру в Харкові прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, чудова "мирна пропозиція" Путіна. Треба обов'язково про щось домовлятися з Росією", - іронічно написав він у соцмережі Х, натякаючи на відмову західних партнерів атакувати цілі на території РФ.

При цьому представник ОП поставив риторичне запитання, чому західні партнери не дозволяють Україні атакувати російські аеродроми й артилерію на території країни-агресора.

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"Чому? Це була б ескалація. І чи справедливо знищувати військові активи агресора на території агресора, якщо щодня можна насолоджуватися знищенням українського міста. І, звісно, жодного "пасивного захисту" українського неба, жодної ППО НАТО і літаків, які могли б збивати геноцидні російські ракети в суверенному повітряному просторі України. Зрештою, це б спровокувало Росію", - іронічно пише він.

Радник глави ОП також дорікнув партнерам, які пропонують проводити переговори з терористичним режимом у РФ.

"А, так, треба швидше провести "переговори", погодитися з правом маніяків вас знищувати, нарешті покінчити з міжнародним правом і забути про Харків і сотні інших українських міст. Геніальний план. Дійсно "мирний" план", - додав Подоляк.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова. У результаті є загиблі та поранені. Російські окупанти атакували цивільну торговельну інфраструктуру міста керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на удар по Харкову. Президент України Зеленський назвав ракетний удар РФ по гіпермаркету "проявом російського божевілля" і закликав партнерів надати більше ППО.

Як повідомлялося раніше, у момент повітряної тривоги співробітники та відвідувачі гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, куди РФ скинула авіабомби, не встигли евакуюватися.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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