'Це – прояв божевілля': Зеленський емоційно відреагував на удар по Харкову

Президент України Зеленський назвав ракетний удар РФ по гіпермаркету "проявом російського божевілля" та закликав партнерів надати більше ППО.

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Зеленський емоційно звернувся до партнерів / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, ОП, ДСНС України

Росіяни вдарили по цивільному об'єкту - торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Окупанти здійснили удар по одному з найбільших торговельних центрів вдень, коли всередині було багато працівників та відвідувачів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз були перші доповіді щодо Харкова – удару по місту, по очевидному цивільному обʼєкту: по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день. Один з найбільших центрів – всередині було багато працівників та відвідувачів. Зараз пожежа на всій території. Туди прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі борються за кожне життя", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що удар по Харкову є черговим проявом "російського божевілля".

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"Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", - сказав глава держави.

Зеленський закликав лідерів світу підтримати Україну та допомогти з захистом від російських ударів. За його словами, тільки реальна рішучість і достатня кількість засобів ППО можуть запобігти подібним атакам та захистити життя українських громадян.

"Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість – для дозволу захищати життя наших людей саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли навіть наблизитись до наших кордонів, – ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів", - зазначив він.

Російські окупанти обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові, підтвердили у торговельній команії.

"В це неможливо повірити. З'ясовуємо імена та кількість жертв..." - написала компанія у Instagram.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер мітса Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Відомо, що загинули дві людини, щонайменше 24 отримали поранення. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Також російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Крім цього, вранці 23 травня у Харкові пролунало понад десять вибухів. Окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Внаслідок удару по Харкову була зруйнована одна з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкувалися книжки майже всіх українських видавництв.

Після цього президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ атакувала Харківщину 15 ракетами. Незабаром з’явилися жахливі кадри знищеної друкарні в Харкові.

Скільки навчальних закладів на Харківщині пошкодила РФ За даними Міністерства освіти і науки України, станом на 25 квітня 2024 року країна-агресор Росія пошкодила 31 заклад вищої освіти (загалом по Україні - 107) та 36 закладів фахової передвищої освіти (по країні - 137) у Харківській області. Таким чином близько третини всіх пошкоджень вишів припадають на Харківську область. Загалом у регіоні 69 освітніх закладів зруйновано і 705 - пошкоджено, пише Гвара Медіа. Найбільше серед вищих навчальних закладів міста постраждав Харківський Національний університет імені Василя Каразіна. В університеті майже повністю зруйновано п'ять об'єктів, ще 28 - зазнали руйнувань різного ступеня: два гуртожитки, три навчальні корпуси, спортивний комплекс. У багатьох будівлях університету пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна та двері, внутрішні комунікації. Крім того, зруйновано багато унікального обладнання. За попередніми розрахунками, для відновлення пошкоджених і зруйнованих навчальних корпусів, гуртожитків, матеріально-технічної бази університету імені Каразіна потрібно понад 4 мільярди гривень.

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