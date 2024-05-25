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Частково зруйновані ліцей і 9-поверхівка: РФ вночі атакувала Харків

Альона Вороніна
25 травня 2024, 07:55оновлено 25 травня, 08:38
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Окупанти вдарили чотирма ракетами С-300, внаслідок чого у місті є руйнування.
Последствия удара по Харькову
Наслідки удару по Харкову/ колаж: Главред, фото: скрин з відео Харківської обласної прокуратури

Російські окупанти у ніч на суботу, 25 травня, здійснили ракетний удар по Харкову. Внаслідок атаки був частково зруйнований ліцей, пошкоджені 9-поверховий житловий будинок і 31 автомобіль.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що одна з ракет влучила в Слобідському районі, зруйнувавши майстерню освітнього закладу і частково – основну будівлю ліцею. Станом на цей час, інформація щодо загиблих та поранених не надходила.

"Ворог вдарив по освітньому об’єкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Інформація щодо загиблих та поранених не надходила", – повідомив мер міста.

відео дня

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що атака сталася близько першої години ночі. Окупанти здійснили чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району.

"За попередньою інформацією, російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300". У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку. У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає", – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У прокуратурі додали, що на місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Последствия удара по Харькову
Наслідки удару по Харкову/ скрін

Дивіться відео наслідків нічного удару по Харкову:

Що таке С-300?

С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).

Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.

В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.

Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.

Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста.

Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч).

Чому ППО України не відбиває атаки С-300

Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.
Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати.

Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

Удари РФ по Харкову 23 травня – що відомо

Вранці 23 травня у Харкові пролунало понад десять вибухів. Окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству.

Внаслідок удару по Харкову була зруйнована одна з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкувалися книжки майже всіх українських видавництв. Внаслідок удару по друкарні загинули семеро людей і було знищено 50 тисяч книг.

Після цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ атакувала Харківщину 15 ракетами у першій половині 23 травня. Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти використовують неможливість України завдавати ударів по місцях пуску ракет на території РФ. Після цього з’явилися жахливі кадри знищеної друкарні в Харкові.

Також пізно ввечері Росія вдарила по Харкову. У місті прогриміли кілька вибухів. Перші вибухи у місті пролунали близько 23:00. О 23:07 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи.

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