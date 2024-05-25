РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова: є жертви та багато постраждалих

Російські окупанти атакували цивільну торгівельну інфраструктуру міста керованими авіаційними бомбами.

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Росія атакувала Харків / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У суботу, 24 травня, російські окупанти вдарили по Харкову. В місті пролунали вибухи. Про це повідомив Мер Харкова Ігор Терехов.

"Вибухи у місті. Будьте обережні!" - наголосив він.

Згодом міський голова Харкова зазначив, що попередньо приліт стався у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові.

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"Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання", - додав він.

Незабаром Терехов уточнив, що окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету. На місці влучання є жертви та постраждалі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив влучання по цивільній торгівельній інфраструктурі Харкова. За його словами, на місці "прильоту" виникла пожежа.

"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені", - повідомив Синєгубов.

Оновлено 16:32: Терехов розповів, що відомо про двох загиблих.

Фото: скріншот t.me/ihor_terekhov

Оновлено 16:48: "Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів", - сказав глава Храківської ОВА.

Терехов заявив, що є велика кількість зниклих без вісті людей та багато поранених.

"Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - наголосив він.

Оновлено 16:56: Кількість постраждалих збільшилася до 11 осіб, уточнив Олег Синєгубов.

Оновлено 17:14: Мер міста повідомив, що росіяни повторно вдарили по Харкову. Цього разу - по Центральному парку.

"Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив Ігор Терехов.

Оновлено 17:26: За словами Синєгубова, внаслідок удару двома КАБами по гімермаркету 2 людей загинули, ще 24 людини - травмовані.

"У середині могли перебувати кілька сотень людей.Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога. Інформація оновлюється. Жодного військового об‘єкта поряд!", - підкреслив очільник ОВА.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що наразі рятувальники борються з вогнем у будівельному гіпермаркеті Харкова. На м ісці влучання горять понад 10 тисяч квадратних метрів.

"Росія свідомо вдарила по цивільному обʼєкту в розпал вихідного дня... За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми. Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", - розповів Клименко.

Оновлено 18:13: Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у "Епіцентрі" загинули дві людини. Це чоловіки, які працювали в гіпермаркеті.

За його словами, щонайменше 25 людей зазнали поранень. Частина персоналу гіпермаркета наразі ще розшкується. У гіпермаркеті вдалося локалізувати пожежу.

"Останнє зведення щодо постраждалих від удару по будівельному гіпермаркету. 2 загиблих, четверо зниклих безвісти, 24 поранених", - розповів Терехов.

Оновлено 18:27: Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 25, повідомили у ДСНС України. Тривають роботи з ліквідації пожежі.

Оновлено 18:39: Кількість постраждалих зросла до 33 людей, заявив Синєгубов.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Реакція Зеленського на удар по Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий жорстокий удар Росії по Харкову. Глава держави зазначив, що росіяни просто посеред дня вдарили по гіпрмаркету, де перебували сотні людей.

"Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - заявив Зеленський.

За його словами, якби Україна мала достатньо засобів протиповітряної оборони та сучасної бойової авіації, такі удари були б неможливими. Він звернувся до всіх світових лідерів і держав із проханням про значне посилення протиповітряної оборони і надання можливостей для знищення російських окупантів.

"Нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - наголосив президент України.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також вранці 23 травня у Харкові пролунало понад десять вибухів. Окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству.

Внаслідок удару по Харкову була зруйнована одна з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкувалися книжки майже всіх українських видавництв. Внаслідок удару по друкарні загинули семеро людей і було знищено 50 тисяч книг.

Після цього президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ атакувала Харківщину 15 ракетами. Зеленський зазначив, що російські окупанти використовують неможливість України завдавати ударів по місцях пуску ракет на території РФ. Незабаром з’явилися жахливі кадри знищеної друкарні в Харкові.

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