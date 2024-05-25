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Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є поранені

Руслана Заклінська
25 травня 2024, 21:02оновлено 25 травня, 21:52
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Внаслідок російського удару по центру Харкова понад десяток людей постраждали, серед них 13-річний хлопець.
Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є поранені
Росіяни вдарили по центру Харкова / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, скріншот з відео

Російські війська вчетверте за день атакували Харків. Під обстрілом опинився район житлової забудови в центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 19:10 міський голова Харкова повідомив про вибух у центрі міста.

"Попередньо - район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих - інформація уточнюється", - додав Терехов.

відео дня

За останніми даними від очільника ОВА Олега Синєгубова, 14 людей отрмали поранення внаслідок удару. Серед постраждалих є 13-річний хлопець, його госпіталізували.

На місці події працюють усі необхідні служби, рятувальники та медики надають допомогу постраждалим.

  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Удар РФ по центру Харкова 25 травня
    Удар РФ по центру Харкова 25 травня Фото: Харківська обласна прокуратура

Оновлено 21:50: За даними Харківської обласної прокуратури, близько 19:00 росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова. РФ влучила в офісні приміщення. Пошкоджень зазнали також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об’єкти.

"Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані. За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Відомо, що загинули дві людини, щонайменше 24 отримали поранення. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА
  • Удар по Харкову 25 травня
    Удар по Харкову 25 травня Фото: Харківська ОВА

Президент Зеленський зауважив, що росіяни завдали удару по торговельному центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак

Також російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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