Росіяни вчетверте за день обстріляли Харків: вдарили по житловій забудові, є поранені

Внаслідок російського удару по центру Харкова понад десяток людей постраждали, серед них 13-річний хлопець.

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Росіяни вдарили по центру Харкова / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, скріншот з відео

Російські війська вчетверте за день атакували Харків. Під обстрілом опинився район житлової забудови в центрі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 19:10 міський голова Харкова повідомив про вибух у центрі міста.

"Попередньо - район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих - інформація уточнюється", - додав Терехов. відео дня

За останніми даними від очільника ОВА Олега Синєгубова, 14 людей отрмали поранення внаслідок удару. Серед постраждалих є 13-річний хлопець, його госпіталізували.

На місці події працюють усі необхідні служби, рятувальники та медики надають допомогу постраждалим.

Оновлено 21:50: За даними Харківської обласної прокуратури, близько 19:00 росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова. РФ влучила в офісні приміщення. Пошкоджень зазнали також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об’єкти.

"Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані. За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Відомо, що загинули дві людини, щонайменше 24 отримали поранення. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зауважив, що росіяни завдали удару по торговельному центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак

Також російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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