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"Ні води, ні світла, потім газ пропав": 21-річна дівчина розповіла, як вона народжувала в захопленій Бучі

28 квітня 2022, 11:08

Немовля народилося о 07: 00 8 березня нинішнього року в захопленому місті Буча. Пуповину особисто перерізав батько. Втім, спочатку малюк не дихала.

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21-річна дівчина розповіла , як вона народжувала в захопленій Бучі / скріншот з відео

21-річній Ірині Мазур довелося рожати свого первістка у власній квартирі в Бучі, а після, разом з чоловіком, тікати з окупованого росіянами міста. Свою неймовірну історію дівчина розповіла порталу ТСН.

Рівно в день початку російського вторгнення, 24 лютого, о 2 годині ночі у Ірини почали відходити води в пологовому будинку в Києві.

"Я стояла біля вікна, були сутички, тому спиралася на підвіконня і в якийсь момент чую вибухи і в пологому починають тремтіти вікна. Я дивлюся на чоловіка, а він на мене і ми не розуміємо, що відбувається, через кілька секунд він бере телефон і каже: "в Україні почалася війна"", — згадує дівчина.

Її чоловік по телефону наполіг, що краще їхати - повертатися додому в Бучу. Але обстріли міста росіянами не вщухали, а лише посилювалися. Мазур швидко зрозуміла - доведеться народжувати в домашніх умовах. На щастя, в її будинку жила лікар-терапевт, яка погодилася допомогти з пологами.

"У нас вдома не було ні води, ні світла. Не працював зв'язок. З часом зник газ. Сусідка покликала лікаря. У кімнаті поставили свічки. Використовували вологі серветки. Мали трошки води, яку набрали в пляшки", - згадує молода мама.

Втім, спочатку новонароджена крихітка навіть не дихала.

"Її поклали на мене, почали плескати по ніжках, попі. Ось тут вона і закричала", - каже Анна. Доньку назвали Аліса.

Через три дні після пологів сім'я вирішила покинути бучу.

"Їхали колоною. Був 21 автомобіль. Наше авто було третім. Нас зупинили [окупанти ‒ Главред] на першому блокпосту, який був майже поруч з будинком. Брата, який був за кермом, попросили показати багажник. Все обійшлося. Втім, на черговому блокпосту стояли два танки, дула яких були спрямовані до нашої сторони, вони перекрили дорогу, на кожному з танків сиділо по десять росіян, вони підняли автомати на нас, ми злякалися, але потім опустили зброю, а танки роз'їхалися, один з них махнув рукою, щоб ми їхали.. На щастя, це був останній російський блокпост", — підсумувала Мазур.

Спершу родина перебралася до міста Бердичів, що Житомирської області. У місцевому пологовому будинку медики оглянули і дівчину, і її дочку. Потім сім'я недовго жила в Рівненській області, а потім вирішили повернутися до Києва.

читайте також"Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою

Нагадаємо, раніше одесити розповіли про молоде подружжя, яке загинуло під час попадання російської ракети в багатоповерхівку 23 квітня.

Про це в соціальних мережах повідомляють друзі загиблих чоловіка і дружини - Міли і Богдана.

"В одну секунду ми втратили вас. Моя дорога і мила дівчинка! Яка ж Ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину, і життя тільки починалося. Росії немає прощення! Немає слів, щоб висловити всі почуття до російської влади, що видає такі накази! Це біль і втрата, яку не відшкодувати нічим і ніколи!",- написала знайома подружжя Вероніка Кас.

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Автор: Єгор Бунін
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пологовий будинок новини України дитина Бучанська різанина
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