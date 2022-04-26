"До вбивств не причетні": Путін обурив своєю версією подій в Бучі та Маріуполі

Антоніу Гутерріш провів зустріч з Путіним / Фото Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерріш під час візиту до Москви вислухав обурливу версію подій війни Росії проти України від Володимира Путіна.

Розмова генсека ООН з російським президентом тривала близько години. Путін виклав свою версію ключових подій в Україні, повідомляє Інтерфакс.

Зокрема, різанину в Бучі Київської області президент Росії назвав "провокацією". За його словами, війська РФ до масових вбивств не причетні.

"Ми знаємо, хто це зробив. Ми знаємо, хто готував цю провокацію, якими засобами, що за люди працювали над цим", – заявив Путін.

Крім того, в Кремлі запевнили Гутерріша у відсутності бойових дій в Маріуполі. Водночас російський президент розраховує на досягнення домовленостей з Україною "на дипломатичному треку".

"Там ситуація складна і, можливо, трагічна. Але вона проста насправді. Я сьогодні тільки розмовляв з президентом Ердоганом. Він говорив про те, що там тривають бойові дії. Там немає бойових дій. Вони завершені", - заявив Путін.

читайте такожЕрдоган подзвонив Путіну і запропонував організувати зустріч із Зеленським у Стамбулі

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович 26 квітня заявляв, що росіяни продовжують атакувати район заводу Азовсталь, де перебувають захисники України.

Раніше радник глави ОП України Михайло Подоляк заявив, що Росія поширює брехню про нібито захоплення всього Маріуполя. У РФ через два місяці після широкомасштабного вторгнення в Україну вже активно говорять, що нібито "захопили" Маріуполь в Донецькій області, але тільки без Азовсталі. Однак територія цього металургійного комбінату займає п'яту частину території міста, підкреслив Подоляк.

Також раніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

Читайте також: