Пропагандистку НТВ зґвалтували, оператора побили: кадирівці покуражилися в Мелітополі

Ольга Зенкова і Артем Єпіфанов ввечері перебували в ресторані готелю, де стався напад кадировців.

Ольгу Зенкову в Мелітополі зґвалтували кадирівці / Скріншот НТВ, Facebook Р.Кадирова

У захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадировці зґвалтувати пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора каналу Артема Єпіфанова побили.

Про це йдеться в заяві керівництва НТВ на адресу Слідкому РФ. Документ вже опублікували в Мережі.

У листі уточнюється, що Зенкова і Єпіфанов ввечері перебували в ресторані готелю, де стався напад кадировців.

"Знімальна група була атакована групою осіб, які представилися "бійцями батальйону "Ахмат". В результаті нападу Артем Сергійович отримав травми середньої тяжкості, а відносно кореспондента вчинені насильницькі дії статевого характеру", - йдеться у зверненні до Слідчого комітету.

Відзначимо, що цю тему заборонили висвітлювати в новинах РФ, щоб не "дискредитувати армію".

Раніше в Мережі опублікували звернення до глави Чечні Рамзана Кадирову з проханням вплинути на чеченців, які застосовують сексуальне насильство щодо окупантів РФ.

На відео окупант скаржиться на те, що чеченці неодноразово застосовували насильство до військовослужбовців РФ, в тому числі сексуальне.

Він також говорить, що у зв'язку з цим підвищився рівень напруженості і виникають конфлікти, які "ставлять під питання виконання поставлених завдань, що тягне за собою високий рівень смертності особового складу".

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