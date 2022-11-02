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На Херсонщині ЗСУ знищили базу кадирівців: ліквідовано понад 50 бандитів

2 листопада 2022, 21:19

Бійці ЗСУ точно влучили у місце дислокації банд найманців з Чечні.

дим
На Херсонщині знищено базу банд кадирівців / pixabay.com

У селі Каїри Горностаївського району Херсонської області внаслідок ударів Збройних сил України знищено понад 50 бандитів-кадирівців.

Про це стало відомо після розбору уламків будівель, по яких 24 жовтня вдарили українські воїни, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Він пояснив, що бійці ЗСУ точно влучили у місце дислокації банд найманців з Чечні.

За його даними, по базуванню "кадировців" вдарила українська реактивна артилерія.

"З-під завалів вилучено 62 тіла загиблих. 53 належать в/ч ЗС РФ (мпд Чечня). Інші потребують ідентифікації", - додав Штефан.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

Інші новини:

Херсонська область війна Росії та України
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