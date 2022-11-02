На Херсонщині ЗСУ знищили базу кадирівців: ліквідовано понад 50 бандитів

Бійці ЗСУ точно влучили у місце дислокації банд найманців з Чечні.
У селі Каїри Горностаївського району Херсонської області внаслідок ударів Збройних сил України знищено понад 50 бандитів-кадирівців.
Про це стало відомо після розбору уламків будівель, по яких 24 жовтня вдарили українські воїни, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).
Він пояснив, що бійці ЗСУ точно влучили у місце дислокації банд найманців з Чечні.
За його даними, по базуванню "кадировців" вдарила українська реактивна артилерія.
"З-під завалів вилучено 62 тіла загиблих. 53 належать в/ч ЗС РФ (мпд Чечня). Інші потребують ідентифікації", - додав Штефан.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.
Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.
Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.
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