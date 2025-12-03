У Росії підірвали нафтопровід 'Дружба': ЗМІ розкрили деталі гучної операції

За словами ГУР, нафтопровід підірвано вибухівкою з дистанційним підривом.

https://glavred.net/world/v-rossii-vzorvali-nefteprovod-druzhba-smi-raskryli-detali-gromkoy-ataki-10720880.html Посилання скопійоване

У Росії яскраво спалахнув нафтопровід / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Нафтопровід "Дружба" підірвали у ніч на 1 грудня

Вибух стався біля селища Казинські Висілки

Трубу підірвали вибухівкою з дистанційним підривом

У ніч на 1 грудня на території Росії стався вибух на одній із ділянок нафтопроводу "Дружба". По ньому ворог досі транспортує нафту до окремих країн Європи. Про це повідомив Укрінформ з посиланням на обізнаного співрозмовника у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вибух пролунав поблизу населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу "Таганрог–Ліпєцк".

відео дня

За словами джерела у воєнній розвідці, для ураження труби застосували вибухівку з дистанційним підривом. До заряду також додали горючі суміші, що забезпечили значно інтенсивніше займання після вибуху.

Місцеві жителі підтвердили інцидент в соцмережах. Свідки зазначали, що в районі Казинських Висілок було чутно сильний гуркіт та видно яскраві спалахи.

Дивіться відео підриву нафтопровода в РФ:

Нафтопровід "Дружба" підірвано / Фото: скріншот

Як швидко може відновитися постачання нафти через нафтопровід "Дружба" - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар в коментарі Главреду пояснив, що Росія намагатиметься якнайшвидше відновити постачання нафти через пошкоджений нафтопровід "Дружба", адже від нього залежить Угорщина та Словаччина. Нафтопровід раніше уже зупинявся через два удари - по станції "Нікольське" та по об’єкту в Унечі, що разом дало сильний ефект.

"Наскільки він може бути тривалим? Сказати складно. Для цього треба не просто подивитися на супутникові знімки ураження, а й розуміти, наскільки система підлягає відновленню після цих ударів", - зазначив експерт.

Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Атаки на нафтопровід "Дружба" - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські військові ударили по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. За даним Генштабу ЗСУ, там виникла пожежа й повністю зупинлося перекачування нафти через нафтопровід "Дружба".

Також 22 серпня у місті Унеча Брянської області РФ спалахнула масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба". Командувач Сил БпЛА ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що об’єкт атакували дрони.

Як повідомляв Главред, прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу після удару ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", важливому для постачання російської нафти до Угорщини й Словаччини. Орбан назвав атаку "недружнім жестом" і поскаржився, що країни не мають альтернативних шляхів імпорту.

Читайте також:

Про джерело: Укрінформ Державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, англійською, іспанською, німецькою, французькою, польською та японською мовами і майже 200 оригінальних фотознімків. Попередник Укрінформу - Українське телеграфне агентство почало діяти 16 березня 1918 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред